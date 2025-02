Carnevale di Foiano: nel secondo corso il giudizio alle mascherate dei carri

Proseguono gli eventi del Carnevale di Foiano: sfilata dei carri allegorici con le loro mascherate, la prima Scoriandolata del 2025 e musica di strada con la Zastawa Orkestar. La sera, grande Dj Set con Alex Neri dei Planet Funk.

Dopo la prima domenica di Carnevale che ha riscosso un enorme successo, con una straordinaria partecipazione di pubblico e un’atmosfera carica di magia e di divertimento, il borgo medioevale di Foiano della Chiana (Ar) è pronto a vivere un altro weekend all’insegna della tradizione, della musica e dello spettacolo. Tra le vie del paese sfileranno i carri allegorici di cartapesta costruiti dagli artisti dei quattro cantieri, per una giornata densa di eventi in cui si alterneranno street band, spettacoli per grandi e piccini, gruppi mascherati e ottimo cibo nell’area dedicata allo streetfood. Un’esplosione di colori, sapori, allegria e divertimento che da sempre caratterizzano questo antico carnevale, giunto quest’anno alla sua 486° edizione.

Al centro dell’attenzione le mascherate dei quattro carri allegorici. Questa domenica ad essere valutati dalla giuria composta da cinque giurati (pittore, scultore, scenografo, critico d’arte e giornalista) saranno i gruppi mascherati che accompagnano e aprono la strada ai rispettivi carri dei Cantieri Azzurri, Bombolo, Nottambuli e Rustici. Un tripudio di maschere e colori che si sfideranno con scenografiche coreografie ed emozionanti colonne sonore. L’appuntamento è alle 14:30 per il primo corso mascherato con partenza da Piazza Matteotti e alle 17:00 per la seconda sfilata che partirà da Viale Umberto Primo.

Domenica 16 febbraio. Alle ore 10 l’apertura dei Cantieri e l’uscita dei Carri. Dalle ore 10 partiranno le visite guidate del Centro storico – Chiesa Museo della Fraternita – Circuito Robbiano a cura de “La bottega dell’arte” e della Pro Loco. Alle ore 11, nella Sala della Carbonaia (Via Solferino), “Foiano, un po’ di storia e tanta filosofia”, spettacolo di e con Enzo Ferraro, che ripercorre le origini del paese e del suo Carnevale, tra storia, e folkrore; sempre alle ore 11, in Piazza Matteotti, spettacolo di magia del performer e prestigiatore romano Yari Croce, in arte “Viaggiatore Magico”. Dalle 11 alle 18 apertura dello spazio bimbi Estra Fantasia con il Carnevale dei bambini, a cura della Parata ValdichianaDisney: trucca bimbi, palloncini modellabili e giochi con gli eroi e i personaggi Disney. In Piazza Nencetti saranno posizionati giochi gonfiabili e altre attrazioni gratuite per i più piccoli. Questa domenica la Parata Disney sarà vestita a tema “Encanto e la famiglia Madrigal”: nel pomeriggio saranno nostri ospiti i piccoli ballerini di Salsa Academy, che ci delizieranno con uno spettacolo di balli latinoamericani; alle 16:00, sempre in Piazza Mazzini, Yari Croce si esibirà con “Le bolle di Merlino”, che lascerà il pubblico a bocca aperta con una spettacolare esibizione. Dalle 11 alle 19 apertura della Area Street- food Coop con cibo di strada del territorio toscano e non solo. Sempre nell’area food in Piazza Cavour, dalle 12.15 animazione e musica con Niky DJ. Alle 13:30 Carnevale in musica con la ZASTAWA Orkestar, che intratterrà il pubblico con un divertentissimo spettacolo in musica tra le strade del Paese; una seconda esibizione della Zastawa Orkestar è prevista per le ore 17:30. Il culmine della giornata sarà alle ore 17:00, con la tradizionale "Scoriandolata", un’esplosione di coriandoli e gadget lanciati dal terrazzone di Corso Vittorio Emanuele, che trasformeranno il cielo di Foiano in una pioggia colorata di festa e allegria. Per tutta la giornata, aperitivi, bibite e cocktail per tutti i gusti ai due bar ufficiali del Carnevale di Foiano, la Baita, situata in Piazza Cavour e il Barnevale, in Piazza Matteotti. Il pomeriggio sarà arricchito anche da "Avanti coi Carri Show", il format in diretta streaming che racconterà gli eventi della giornata con la partecipazione di ospiti speciali, tra cui il comico fiorentino Alessandro Paci e Riccardo Bernini, che ci delizierà con spettacolari coktail. La festa continuerà fino a sera con musica dal vivo, DJ set e l’inconfondibile spirito del Carnevale di Foiano, che continua a essere un appuntamento imperdibile per migliaia di spettatori.

Grande DJ Set alle ore 18:00 con Alex Neri: protagonista e figura chiave della musica elettronica degli Anni Novanta, leggendario DJ e fondatore dei Planet Funk, Alex Neri salirà sul ValdichianaVillage Stage in Piazza Matteotti per un concerto e Dj Set che farà ballare l’intero Paese al ritmo della musica più bella di sempre. Reduce dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo, dove si è esibito con i Planet Funk davanti al grande pubblico dell’Ariston, Neri porterà la sua energia e il suo sound inconfondibile direttamente sul palco del Carnevale di Foiano, trasformando la serata in una vera e propria celebrazione musicale.

Ogni fine settimana tante iniziative collaterali. Il programma della manifestazione come sempre prevede tante altre attività pensate per tutti i gusti per le migliaia di persone che arriveranno nei fine settimana nel paese. Due mostre imperdibili, in particolare, arricchiranno il programma culturale del Carnevale. La prima è quella di Ale Giorgini, l’illustratore di fama internazionale che, oltre al visual realizzato per l’edizione 2025 del Carnevale, presenterà dei lavori dedicati a un progetto speciale legato alla comunicazione del Comune di Foiano della Chiana. Attraverso il suo stile geometrico e minimale, Giorgini racconta l’identità e la storia della città con un linguaggio visivo contemporaneo e coinvolgente, rendendo questa esposizione un vero punto di incontro tra arte e comunità. Vera novità sarà la mostra dei Vestiti Storici: un’esposizione dedicata ai costumi storici dei quattro cantieri permetterà ai visitatori di scoprire l’evoluzione stilistica e culturale del Carnevale di Foiano, celebrando la tradizione sartoriale locale.

Musica e incredibili DJ Set anche nei prossimi weekend. Nelle prossime domeniche, attesi altri DJ Internazionali: il 23 febbraio Fargetta, storico protagonista della dance anni ’90, che farà scatenare il pubblico con i suoi successi e infine, il 2 marzo, Ricky Le Roy, leggenda della techno, porterà il suo sound unico a Foiano.

Speciale Camperisti. Per i camperisti sarà nuovamente disponibile l'area sosta presso il Valdichiana Village dedicata ai camper, attrezzata per garantire il massimo comfort e permettere ai visitatori di vivere il Carnevale senza preoccupazioni logistiche, grazie alla comoda navetta gratuita che porta fino ai varchi d’ingresso del Paese.

Foiano della Chiana è pronta a regalare un’altra giornata indimenticabile, in cui tradizione, arte e divertimento si fondono per creare un’esperienza unica e coinvolgente!

Il programma completo della manifestazione e altre informazioni sul sito www.carnevaledifoiano.it

Fonte: Ufficio Stampa