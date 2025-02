Cede un muro sopra via de Mangiadori a San Miniato, terra e pietre sulle auto, nessun ferito, quattro famiglie evacuate

Le forti piogge di questo pomeriggio (14 febbraio) hanno provocato la caduta di un terrazzo su un giardino sottostante, proprietà di un appartamento privato ubicato in via Rondoni, nel centro storico di San Miniato, i cui massi di ricaduta hanno invaso la carreggiata di via de’ Mangiadori danneggiando almeno tre auto in sosta.

Sono quattro le famiglie che i vigili del fuoco non hanno fatto rientrare in casa, valutando significativo il danno riportato alla struttura che comprende appunto quattro appartamenti. Sul posto sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco, il sindaco Simone Giglioli, i carabinieri di San Miniato e l’assessore Matteo Squicciarini.

foto facebook crollo via mangiadori

“Mi sono sincerato che le due famiglie costrette a lasciare la casa avessero un posto dove stare - dichiara il sindaco Simone Giglioli -. Intanto via de’ Mangiadori resta chiusa al traffico e interdetta anche al passaggio pedonale fino a che non verrà messo in sicurezza il muro di contenimento a bordo strada che è appesantito dai materiali caduti dal terrazzo crollato. Monitoreremo la situazione in attesa di capire l’esito dei rilievi”.

I detriti sono caduti sopra alle auto in sosta ma non c'è stato nessun danno alle persone.

Fonte: Comune di San Miniato - ufficio stampa

Notizie correlate