Cinquant'anni di musica e aggregazione, il compleanno del Sombrero a San Miniato Basso

"Mezzo secolo di storia, di emozioni". Sono passati cinquant'anni dall'apertura di "El Sombrero, dancing discoteca" di San Miniato Basso. Luogo di incontro, socialità, aggregazione, parte integrante della Casa Culturale, la sala da ballo nasce a metà degli anni Settanta per volontà del consiglio del circolo. Una storia di volontariato, musica e divertimento quella del Sombrero che tra le sue mura ha ospitato big della musica italiana, dj e sulla propria pista, tra un passo di danza e l'altro, ha fatto nascere tante coppie.



Gli inizi, gli spettacoli, il passato ma anche le curiosità legate al locale, per l'importante anniversario sono state messe nero su bianco in "50 Sombrero, la storia e le emozioni", libro scritto dal giornalista Franco Polidori edito da Pacini Editore. Locandine e fotografie storiche scandiscono le pagine, riavvolgendo il nastro dei cinquant'anni che saranno celebrati con una serata evento, a ingresso gratuito: l'appuntamento è per martedì 18 febbraio, alle 21.15 al Sombrero, con la presentazione ufficiale del libro accompagnata da musica, video, ospiti a sorpresa e coppie che si sono conosciute frequentando proprio il locale.

Anticipazione della serata la conferenza stampa alla Casa Culturale venerdì 14 febbraio, alla presenza di Vittorio Gabbanini coordinatore del Comitato 50 Sombrero che con il Circolo Arci e Casa Culturale hanno promosso il libro, l'autore Franco Polidori, la presidente del Circolo Arci San Miniato Basso Anna Gaetani e ancora tanti amici del Sombrero, da Renzo Ulivieri a Vittorio Gasparri, Marino Gori, Marzio Gabbanini, Riccardo Nieri.

"Noto locale conosciuto in tutta la Toscana, nasce da un'idea di fondo da un gruppo di persone che credono a un centro di aggregazione che è chiamato poi Casa Culturale" racconta Polidori. "Solo successivamente negli stessi spazi esce fuori la costola El Sombrero. Il contributo dei volontari per il successo del dancing discoteca è essenziale. El Sombrero nasce e cresce poi anche nei numeri di partecipazione dei frequentatori. Quasi tutti i big della musica italiana hanno calcato il palcoscenico de El Sombrero".

"Il Sombrero dopo cinquant'anni è sempre qui, ha visto passare qualche milione di persone. Con la pubblicazione ricordiamo questi cinquant'anni" e l'impegno "di tante persone" dice Gabbanini. L'inaugurazione nel '75 con i Cugini di Campagna, racconta Anna Gaetani, solo un nome dei tantissimi che hanno solcato il palco di San Miniato Basso, "è stata una sala molto importante nella nostra zona, non solo conosciuta in Toscana ma anche fuori".