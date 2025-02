Stadio Castellani: i comitati chiedono uno studio preventivo sulla viabilità

In previsione dell'incontro che si terrà il 26 febbraio alle ore 18:15 presso l’Aula del Consiglio Comunale, dedicato allo stato del procedimento relativo al progetto di riqualificazione e ammodernamento dello Stadio Carlo Castellani, i comitati 'Serravalle' e 'Stadio SÌ, ma NON così' propongono all'Amministrazione comunale una serie di indicazioni riguardanti la viabilità nei quartieri limitrofi allo stadio.

I due comitati, tramite comitato rivolto all'attenzione del sindaco Alessio Mantellassi, sottolineano la necessità di attuare uno studio puntuale sulla viabilità, la sosta, i sensi unici e i flussi di traffico nel quartiere e nelle aree limitrofe.

Le proposte tengono conto del fatto che:

- Il 15 luglio 2024, l’Empoli FC ha presentato una proposta di project financing per la ristrutturazione dello stadio comunale 'Carlo Castellani';

- A seguito di tale proposta, molti cittadini empolesi, in gran parte residenti nel quartiere di Serravalle, si sono riuniti nei comitati 'Comitato Serravalle' e 'Comitato Stadio SÌ, ma NON così';

- Il 15 gennaio 2025, con la delibera n. 4, la Giunta Comunale ha fornito gli indirizzi politico-amministrativi necessari per l'indizione della prevista Conferenza dei Servizi Preliminare;

- I due comitati hanno espresso valutazioni differenti sulla delibera della Giunta, ma, pur nelle divergenze, condividono un interesse comune: prima di qualsiasi decisione, l'Amministrazione Comunale deve effettuare un'attenta valutazione dell’impatto viabilistico del progetto, considerando che i lavori di ristrutturazione avranno inevitabili ripercussioni sulla viabilità del quartiere e delle zone limitrofe.

A tal fine, i due comitati richiedono che "nelle forme e nel metodo che l’amministrazione comunale riterrà più opportuno, prioritariamente a qualsiasi decisione da prendere in merito al progetto di ristrutturazione dello stadio, venga intrapreso da parte di un professionista abilitato, ovvero un ingegnere trasportista, lo studio sulla viabilità del quartiere e della città, tenuto conto delle modifiche alla viabilità attuale, che si renderanno necessarie durante i lavori di ristrutturazione e dopo la loro conclusione".

In particolare richiedono che lo studio "insista sull’impatto che avranno sulla viabilità, sosta, sensi unici e flussi di traffico attratti nel quartiere, anche alla luce del fatto che la 'bretella' recentemente costruita che si è dimostrata un attrattore di traffico ed in considerazione anche del nuovo teatro che verrà costruito in relativa prossimità alla zona sportiva, del mercato comunale settimanale, della fiera, e degli eventi sportivi e/o di altro tipo da tenersi dentro lo stadio o negli impianti sportivi della zona".

