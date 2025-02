Teatro, Drusilla Foer sarà a Santa Croce con 'Venere nemica'

Finalmente Drusilla Foer sarà a Santa Croce sull’Arno. Dopo l’annullamento dello spettacolo in programma nella scorsa stagione di prosa, a causa di problemi di salute dell’artista, adesso è il momento di ammirarla sul palco del teatro Verdi martedì 18 febbraio in Venere nemica. Venere, Dea della bellezza e dell’amore, esiste ancora. Creatura immortale, l’antica Dea vive oggi lontano dall’Olimpo e dai suoi parenti, immaturi, vendicativi, capricciosi, prigionieri come la Dea stessa nell’eterna bolla di tempo che è l’immortalità. Ha trovato casa a Parigi, fra gli uomini, di cui invidia la mortalità, che li costringe all’urgenza di vivere emozioni, esperienze sentimenti. Venere può permettersi di essere imperfetta tra gli umani. A causa del rapporto con la sua misteriosa cameriera, Venere, nel momento in cui gli uomini non credono più agli dei ma agli eroi, ripiomba nel passato. Ispirato alla favola di Apuleio “Amore e Psiche”, Venere Nemica rilegge il Mito in modo divertente e commovente a un tempo, in bilico tra tragedia e commedia, declinando i grandi temi del Classico nella contemporaneità: la competizione suocera/nuora, la bellezza che sfiorisce, la possessività materna nei confronti dei figli, il conflitto secolare fra uomini e Dei.

Venere Nemica è una pièce teatrale supportata dalla musica con un repertorio inaspettato, intenso, crudele.

La stagione di prosa proseguirà giovedì 13 marzo con Enzo de Caro in Non è vero ma ci credo, ultima data in cartellone giovedì 3 aprile con A Mirror-Uno spettacolo falso e non autorizzato di Sam Holcroft con Ninni Bruschetta.

Inizio spettacoli ore 21.00, se non diversamente indicato.

I prezzi dei biglietti intero € 18 ridotti € 15 Studenti e under 35 € 8.

Le riduzioni sono previste per persone under 30 “biglietto futuro” over 65 anni, portatori di handicap o soggetti con invalidità riconosciute, per soci Arci, Acli, Endas, Fenalc e Agesci e per possessori di Carta Giovani; carta Studente della Toscana biglietto ridotto € 8 studenti universitari.

Per i soci Coop è prevista l’applicazione della riduzione del costo del biglietto limitatamente ai posti del 3° ordine.

Per ottenere le riduzioni è necessario presentare apposita documentazione.

I biglietti ancora disponibili saranno messi in vendita il giorno stesso dello spettacolo presso il Teatro Verdi dalle 20.30 fino a inizio spettacolo.

Per informazioni comune di Santa Croce 0571 389853 o www.comune.santacroce.pi.it; Giallo Mare Minimal Teatro 0571 81629 – info@giallomare.it; Teatro Comunale Verdi di Santa Croce sull’Arno tel. 0571/33267.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio stampa

