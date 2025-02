Edilizia scolastica a San Miniato, per la Lega la situazione "è divenuta drammatica"

La Lega di San Miniato interviene con una nota sulla situazione degli edifici scolastici che secondo il partito di Salvini "è divenuta drammatica".

"E’ una considerazione che non scaturisce dalla polemica politica della opposizione" dice la nota, secondo la quale la constatazione sarebbe stata espressa "dai ranghi della maggioranza e dagli operatori del settore".

Nella nota si legge: "Giorni fa abbiamo assistito ad un duro documento dei Consiglieri comunali del PD portato alla attenzione del Consiglio comunale nel quale si rappresentava a tinte fosche lo stato dell’immobile che ospita la scuola media Buonarroti di Ponte a Egola, con ciò ricalcando pari pari ciò che la opposizione ha denunciato per anni sulla inadeguatezza dell’edificio, originariamente sede della Casa del popolo."

Sempre secondo la Lega, anche l’assemblea sindacale di tutto il personale del Liceo Marconi si sarebbe espressa criticamente sulle promesse fatte dal Comune e dalla Provincia. Da parte dell'assemblea sarebbe stata "suonata la campanella del “tempo scaduto” rivolgendosi ai Pubblici amministratori che nei mesi passati tanto si erano sperticati nell’enunciare impegni e soluzioni. Una scuola quella del Liceo Marconi che anno dopo anno sta raccogliendo il gradimento dei giovani, ma che per mancanza di spazi è costretta a soluzioni di emergenza implementando le rotazioni. Una scuola che a pochi metri dalla sua sede vede la presenza un edificio – a suo tempo già sede dell’Istituto di ragioneria – inutilizzato da anni che potrebbe fornire gli spazi necessari al liceo. Una soluzione logisticamente perfetta che però, nonostante assicurazioni date in tal senso da Comune e Provincia, non riesce a concretizzarsi."

Secondo la Lega, per gli operatori scolastici quella del Liceo Marconi sarebbe "una situazione non più sostenibile che mette in discussione il diritto di studio costituzionalmente garantito".

"Siamo in presenza dell’ennesima debacle del Comune - conclude il partito di Salvini - , questa volta nel settore della scuola che dovrebbe essere fonte di primaria preoccupazione e grande attenzione, ma che a San Miniato è stata solo fonte di errori milionari e grandi disagi per studenti e famiglie."

Fonte: Lega - Ufficio Stampa

