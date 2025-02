Emergenza maltempo, Orbetello stanzia 80mila euro, attiva il Coc e una mail per segnalare criticità

L'amministrazione comunale di Orbetello predispone lo stanziamento di 80mila euro e l'apertutra del Centro operativo comuale (Coc) per far fronte all'emergenza maltempo che ha colpito l'intero territorio, causando allagamenti e conseguenti disagi alla popolazione.

«Nella notte tra il 12 e il 13 febbraio – spiegano dal Comune di Orbetello – in seguito a un'allerta di criticità per maltempo di livello arancione, sono caduti oltre 109 millimetri di pioggia in poche ore. Le forti precipitazioni hanno avuto effetti tra Fonteblanda, zona della ferrovia, e la strada per Talamone, mettendo in crisi il reticolo minore con la congestione dei canali collettori di bonifica, sia orientale che occidentale, e il conseguente ingrossamento del fossino di Talamone».

L'allerta meteo è stata, poi, prolungata e, dalla sera del 13 febbraio alla mattina del 14, si sono registrate ancora forti precipitazioni che hanno causato allagamenti e disagi: «Tra le 20.30 e l'una - spiegano ancora dall'Ente – si sono verificate copiose precipitazioni: sono caduti oltre 150 mm di pioggia, quantitativo che di solito si registra nel corso dell'intera stagione invernale. L'ingente quantità d'acqua ha messo in crisi il reticolo minore e, in particolare, il torrente della Radicata ha esondato allagando campi e strade. Le zone più colpite sono Albinia e le campagne circostanti, tra cui il Guinzone e Piano Grande (zona trra Priorato, Barca del Grazi e 74)».

«Per tutta la notte - sottolinea il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti – abbiamo monitorato la situazione, tenendo sotto controllo gli argini dei fiumi principali che non hanno evidenziato particolari criticità e la viabilità, segnalando le difficoltà di percorrenza con transennamenti e chiusure temporanee che hanno interessato soprattutto la strada vicinale del Ramo e la strada vicinale del Giunzone, ancora invase dall'acqua. Si attende il deflusso delle acque per la verifica delle condizioni di viabilità»

«Il soccorso ai poderi isolati – prosegue il primo cittadino - è avvenuto tramite l'intervento primario dei vigili del fuoco e, laddove necessario, è stata attivata l'assistenza della protezione civile atttraverso il personale della confraternita della Misericordia di Albinia. In alcune zone di Orbetello, dove si sono verificati dei disagi l'assistenza è stata garantita dalla Croce Rossa Italiana, comitato Costa d'Argento. Ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato e stanno collaborando con noi in questo momento difficile, fra cui anche la Bonifica 6 Toscana».

«Invitiamo i cittadini a segnalare i danni – conclude il sindaco – per cui abbiamo già stanziato 80mila euro. Inoltre, ho deciso di attivare il Coc al quale partecipano anche i vigili del fuoco, per il monitoraggio della situazione e la gestione delle situazioni di criticità che stanno emergendo in queste ore. Ringrazio l'ufficio della protezione civile comunale e il dirigente del settore lavori pubblici per il grande lavoro e il consigliere delegato Roberto Berardi che ha seguito l'emergenza insieme a me e a tutta la giunta, tra cui la vicesindaco Piccini e l'assessore Ottali in presenza».

Le prime segnalazioni di grave criticità e danneggiamenti nelle zone interessate dall'evento possono essere inoltrate via mail all'indirizzo di protezione civile comunale protezione.civile@comune.orbetello.gr.it

Fonte: Ufficio Stampa