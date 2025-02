Esce fuori strada e si ribalta nel fosso con l'acqua restando bloccata, incidente a Vinci

Incidente questo pomeriggio a Vinci, in Via Provinciale di Mercatale. Un'auto, per motivi ancora da accertare, è finita fuori dalla sede stradale ribaltandosi in un fosso con la presenza di acqua. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno liberato la donna che era rimasta bloccata all’interno dell’abitacolo che è stata affidata alle cure dei sanitari. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 15.50. La donna è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Empoli e non sarebbe in gravi condizioni.

