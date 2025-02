Fibromialgia e dolore cronico, incontro a Empoli

Dopo un periodo di attesa, il Terzo Incontro Informativo sulla Fibromialgia, programmato per l’anno 2024 e non effettuato per problemi organizzativi, si terrà il 15 febbraio 2025 presso l’Unicoop Firenze Sezione Soci Empoli – Via Raffaello Sanzio, 199 – Empoli, dalle ore 9:30 alle 12:30.

Il tema centrale dell’incontro sarà “Terapie per la cura e terapia del dolore”.

Il dolore cronico associato alla fibromialgia è una realtà complessa che richiede un approccio terapeutico multidisciplinare. Durante l’incontro, esperti del settore approfondiranno le seguenti tematiche:

· Il dolore cronico: una malattia a sé stante. Verranno illustrate le cause e i meccanismi alla base del dolore cronico, dolore che non è più un segno di allarme per “qualcosa” che danneggia o mette in pericolo il nostro organismo, sottolineando la sua natura bio-psico-sociale.

· Diagnosi personalizzata: Come identificare il tipo di dolore e individuare la terapia più adatta a ogni singolo paziente.

· Terapie integrate: La terapia deve essere preceduta da una attenta diagnosi che identifichi il tipo di dolore presente (nocicettivo, neuropatico, nociplastico) ed il meccanismo che porta al perdurare nel tempo di quel dolore cronico.

Perché partecipare?

· Comprendere il tuo dolore: Acquisisci conoscenze approfondite sulle cause e le manifestazioni del dolore cronico.

· Scoprire nuove terapie: Scopri le ultime novità nel campo delle terapie per la fibromialgia.

· Condividere esperienze: Incontra altre persone che condividono la tua stessa esperienza e crea una rete di supporto.

· Ottenere consigli personalizzati: I nostri relatori saranno a tua disposizione per rispondere a tutte le tue domande.

Relatori:

· Dott. Stefano Giannoni

· Dott.ssa De Cicco Daniela

· Dott.ssa Maddalena Viggiano

L’incontro è aperto a tutti e gratuito.

"Tutti questi incontri e iniziative che proponiamo possono aiutare le persone che soffrono di queste patologie, alfine di migliorare la qualità della vita di ognuno. Come associazione formata da volontari cerchiamo di impegnarci costantemente, affinché l’opera di sensibilizzazione e conoscenza della sindrome fibromialgica sia sempre attiva per un futuro riconoscimento dal Sistema Sanitario Nazionale".

Fonte: Ufficio stampa

