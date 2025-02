Forti piogge nella notte tra Empolese Valdelsa e Cuoio

La pioggia si è fatta e si sta facendo sentire anche nell'Empolese Valdelsa e nella Zona del Cuoio. Per adesso non si registrano grossi problemi ma i livelli di guardia sono alti, specie in zona dove ci sono torrenti e fiumi.

La sindaca di Cerreto Guidi Simona Rossetti ha aggiornato su Facebook: "Dal tardo pomeriggio nubifragi in Toscana. I cumulati di pioggia sono stati molto intensi. Stiamo monitorando i livelli del Vincio e del Vinciarello. Prestare attenzione anche in via dell’Acquerata".

Dal Comune di Cerreto Guidi fanno sapere che è stata chiusa Via dell’Acquerata a Stabbia. Suggerite Via Tozzini e Via Maremmana come strade alternative. Il livello di Vincio e Vinciarello è alto, "ma ancora sotto controllo".

La pagina Meteo Montalbano Valdinievole ha pubblicato un video di una strada allagata dalla pioggia tra l'Empolese e la provincia di Pistoia, ci sarebbero stati infatti alcuni allagamenti tra Stabbia e Lamporecchio, dovuti alla grande quantità di acqua piovuta in poche ore che avrebbe riempito i fossi.

A Vinci ci sono stati alcuni allagamenti in zona San Pantaleo ma tutto sotto controllo. La Metrocittà riferisce che tutti i livelli idrometrici sono sotto la soglia di attenzione.

L'acqua ha colpito anche Santa Croce sull'Arno e il resto della Zona del Cuoio e la pioggia non è cessata neppure nella mattinata di venerdì 14 febbraio.

