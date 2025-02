Guida ubriaco e coi coltelli in macchina, denunciato

Un uomo di 58 anni è stato trovato ubriaco alla guida e con sé aveva dei coltelli. I carabinieri di Volterra lo hanno dunque denunciato per guida in stato di ebbrezza e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

Lo hanno fermato nelle ultime ore per un controllo di routine in una delle vie del centro di Volterra. L'uomo aveva un tasso alcolemico di 0,89, superiore al limite consentito dalla legge.

In auto aveva due coltelli di rispettivamente 19 e 31 cm, con lame di 9 e 10 cm. L'uomo non è stato in grado di fornire alcuna giustificazione plausibile per il porto delle armi.

