Irregolarità nei cantieri, quattro denunce a San Miniato

Numerose irregolarità nei cantieri edili hanno portato alla denuncia di quattro persone nella zona di San Miniato. I carabinieri sono entrati in azione ieri, giovedì 13 dicembre, e hanno riscontrato una serie di violazioni che - si legge in una nota dell'Arma - "hanno portato alla denuncia dell'amministratore unico della ditta responsabile dei lavori per non aver predisposto adeguati ancoraggi al ponteggio, mettendo a rischio la sicurezza degli operai".

Sotto accusa anche il legale rappresentante di un'altra ditta, reo di" non aver dotato un'area di lavoro di un parapetto di sicurezza in presenza di un'evidente sporgenza pericolosa". Quest'ultimo è stato inoltre denunciato per aver impiegato un lavoratore in nero, un cittadino straniero privo di regolare contratto di assunzione.

Un terzo titolare di un'impresa individuale è stato invece denunciato per "aver utilizzato attrezzature non conformi ai requisiti generali di sicurezza, un'altra grave violazione che mette a repentaglio l'incolumità dei lavoratori". Le irregolarità riscontrate hanno portato a sanzioni amministrative per un importo complessivo di 4.450 euro e ammende per un totale di 2.793 euro.