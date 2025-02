L'Amministrazione Comunale premia gli atleti della Società Canottieri Pontedera

"Un riconoscimento importante, legato allo sviluppo qualitativo e quantitativo di una realtà sportiva che è un orgoglio cittadino e dell'intero territorio". L'assessore comunale allo sport Mattia Belli ha accompagnato con queste parole la consegna delle targhe agli atleti della Canottieri Pontedera che si sono messi in luce, la scorsa stagione, vincendo le medaglie d'oro ai campionati italiani di società.

La cerimonia si è svolta nel tardo pomeriggio di ieri nella sala consiliare di Palazzo Stefanelli, alla presenza di un folto gruppo di atleti, del presidente e allenatore della società, l'olimpionico Leonardo Pettinari e della consigliera comunale, con delega alla valorizzazione sportiva, Alice Paletta, che ha sottolineato il ruolo fondamentale dello sport come strumento di formazione. Pettinari ha fatto il punto sul lavoro fatto "Che dà sempre buoni frutti" - ha detto, aggiungendo "La volontà di crescere ancora" e sottolineando l'impegno di tanti ragazzi in una disciplina che richiede " Applicazione, insegnamento e regole".

Le targhe sono andate ad Arianna ed Elisa Marconcini, vincitrici nel due senza, under 19 ,( Elisa Marconcini ha vinto l'oro anche nel quattro con, under 19, nella competizione internazionale Coupe de la Jeunes ) e a Cosimo Del Corso e Francesco Garruccio, vincitori nel due senza, under 23, maschile.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio Stampa

