Lizzi passa al gruppo Vandemoortele, l'annuncio di Sammontana Italia

Il Gruppo Sammontana Italia annuncia, così come previsto dalle direttive dell’AGCM - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, emesse a seguito della recente operazione straordinaria che ha portato all’ingresso del gruppo Forno d’Asolo in Sammontana grazie a una partnership tra Sammontana Holding S.p.A. e Frozen Investments S.à r.l., una società di investimento di Investindustrial VIII, gestita in modo indipendente (“Investindustrial”), la sottoscrizione con il gruppo Vandemoortele di un accordo vincolante avente ad oggetto la cessione del 100% del capitale sociale di Lizzi S.r.l., azienda milanese specializzata in prodotti da forno dolci e salati già parte del gruppo Forno d’Asolo dal 2019.

Lizzi, assieme ai brand Forno della Rotonda, Panificio Spar e Dolcemio, con i quattro stabilimenti di Assago, Caronno Pertusella, Sommariva Perno e Monticello, entrano nel gruppo Vandemoortele, un'azienda multinazionale anch'essa presente nel settore dei prodotti da forno surgelati.

Il successo di Lizzi è stato alimentato dall’impegno e dalla passione delle persone che ne fanno parte, a cui Sammontana Italia desidera esprimere un sentito ringraziamento per il contributo determinante dato alla crescita e all’innovazione dell’azienda.

“Siamo orgogliosi dei traguardi raggiunti insieme a Lizzi e siamo convinti che questa operazione le consentirà di raggiungere nuovi importanti obiettivi e di proseguire nel proprio percorso di sviluppo in un contesto favorevole”, ha dichiarato Alessandro Angelon, Amministratore Delegato di Sammontana Italia. “Desidero ringraziare tutta la squadra che ha lavorato al nostro fianco per diversi anni e auspicare un brillante futuro” ha concluso Angelon.

Fonte: Ufficio Stampa

