Maltempo, "danni ingenti" al Teatro Pacini di Fucecchio. Sospese le attività

Si contano al teatro Pacini i maggiori danni causati dalla forte perturbazione che dal pomeriggio di giovedì 13 febbraio ha colpito il territorio di Fucecchio. L’evento eccezionale, infatti, ha comportato una modifica al corretto smaltimento delle acque meteoriche che si sono infiltrate all’interno dei locali.

L'Amministrazione comunale e il personale dell’ufficio tecnico hanno già effettuato un sopralluogo e, al momento, la situazione risulta sotto osservazione. L’Amministrazione comunale, insieme al gestore del teatro, è già impegnata a quantificare i danni che, da una prima ricognizione, sembrano ingenti.

Per il momento sono state sospese le attività in programma fino a domenica, in attesa di definire l’impatto che i danni provocati dal maltempo avranno sul prosieguo della stagione di prosa e della stagione dedicata alle scuole, oltre alla programmazione delle proiezioni cinematografiche e delle attività di formazione.

