Maltempo Elba, la situazione della viabilità provinciale elbana

La Provincia di Livorno informa sulla situazione della viabilità principale, ovvero quella di competenza provinciale.

La SP 32 del Volterraio è stata riaperta al transito dopo i lavori di rimozione dei detriti dalla carreggiata.

Rimane chiusa al transito la SP 37 del Monte Perone, in attesa della pulitura da ramaglie e detriti ed è stata chiusa anche la SP 34 della Civillina.

Sulle altre strade del distretto elbano gli operai provinciali e le imprese incaricate hanno svolto numerosi interventi per rimuovere frane e smottamenti e la situazione si sta normalizzando.

Sull’Elba sono intervenute anche numerose associazioni di volontariato di Protezione civile, attivate dalla Protezione civile della Provincia, in contatto con la Sala Operativa Unificata Permanente - Protezione Civile della Regione Toscana (SOUP), con la Prefettura di Livorno, con il Comune di Portoferraio e con gli altri comuni dell'Isola.

In accordo con la SOUP, infatti, fin dal pomeriggio di giovedi 13 febbraio è stato attivato in prima battuta il volontariato elbano ed in seguito, tramite i coordinatori provinciali di ANPAS, CRI e Misericordie, sono state richiamate varie associazioni dotate di fuoristrada, idrovore e motopompe. In totale sono state attivate ed accreditate 14 associazioni di volontariato provenienti da: Portoferraio, Porto Azzurro, Capoliveri, Cecina, Rosignano Marittimo, Bibbona, San Vincenzo, Piombino e Livorno.

“Ringrazio il personale della Provincia, tecnici e operai, e delle ditte incaricate che in questi giorni hanno lavorato senza sosta per ripristinare la viabilità, nonché la Polizia Provinciale e la Protezione civile Provinciale per le attività di coordinamento svolte”, ha dichiarato il consigliere provinciale con delega alle questioni elbane, Andrea Solforetti. “Appena possibile sarà fatta una ricognizione puntuale dei problemi alle strade, dove le conseguenze del maltempo hanno causato diversi danni. Purtroppo l’Amministrazione Provinciale ha già difficoltà ad intervenire sulle situazioni ordinarie e ancora di più quando gli eventi meteo avversi sono di questa portata. Auspichiamo che siano attivate al più presto le procedure per lo stato di emergenza, al fine di capire quante risorse potranno essere destinate anche alla sistemazione delle criticità che si sono verificate sulle strade provinciali del distretto elbano”.

Fonte: Ufficio Stampa