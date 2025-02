Al via il ciclo di incontri sull’educazione a Montopoli

Dal primo convegno sull’educazione organizzato dal Comune di Montopoli, lo scorso mese di novembre, nasce, in collaborazione con Cooperativa Arnera, Camst, Centro giovani e Cooperativa Il Simbolo, un ciclo di incontri rivolto a famiglie, insegnanti, personale educativo e tutti coloro che si occupano a vario titolo di infanzia e adolescenza. Saranno quattro appuntamenti con esperte del settore con l’obiettivo di supportare la figura dell’adulto nel complesso legame con i minori.

Si comincia mercoledì 19 febbraio alle 17.30 alla scuola primaria di Marti. Si parlerà di autorevolezza genitoriale e di come esercitarla. Il titolo dell’incontro è: “Un genitore quasi perfetto: lasciare fare o dirigere? Educare con autorevolezza”. A cura della dottoressa Barbara Frosini, coordinatrice pedagogica del Comune di Montopoli in Val d’Arno.

Il secondo appuntamento affronta il tema della tecnologia. “Nascere nell'epoca del digitale: rischi e opportunità dei dispositivi elettronici nella prima infanzia” e si tiene venerdì 28 febbraio alle 17.30 a cura della dottoressa Simona Baratti della cooperativa Arnera alla scuola dell'infanzia di Casteldelbosco. Le emozioni sono al centro del terzo appuntamento quando la dottoressa Veronica Lantermo della cooperativa Il Simbolo terrà il seminario “Le emozioni dei bambini e delle bambine: rabbia, tristezza, paura...come favorire un sano sviluppo della vita emozionale dei nostri figli e delle nostre figlie”. Appuntamento martedì 4 marzo alle 17.30 alla scuola dell’infanzia di San Romano. L'ultimo incontro sarà sul benessere alimentare grazie al coinvolgimento di Camst, l'azienda che fornisce i pasti anche per le mense scolastiche. Appuntamento venerdì 21 marzo alle 17.30 al Centro giovani di San Romano, via XXV aprile 9, con “Benessere a tavola: quale connessione tra indicazioni pedagogiche, sana alimentazione e autoregolazione nell'infanzia? Con le dottoresse Cristina Casetta e Chiara Buono.

«Quando con la dottoressa Frosini abbiamo ideato Impronte di futuro a novembre – hanno detto la sindaca Linda Vanni e l'assessora all'istruzione Kendra Fiumanò – lo abbiamo fatto nell'ottica di creare un primo momento di riflessione dedicato a tutta la comunità educante. Il successo di adesione e partecipazione ci ha spinto a proseguire su questa strada, così è nato il ciclo “Parliamone!”. Grazie al confronto e alla condivisione della progettualità con il consiglio d'istituto abbiamo deciso di estendere anche alle famiglie e ai genitori dei ragazzi e delle ragazze più grandi. Quello che è iniziato come confronto sulla continuità educativa 0-6 prosegue quindi con una serie di dialoghi che affrontano temi differenti: la genitorialità, la tecnologia, le emozioni e il benessere. Grazie alle specialiste che saranno con noi».

«L’intento è quello di promuovere una riflessione collettiva sull'educare oggi – ha aggiunto Barbara Frosini – consapevoli che, al di là di tutta la teoria possibile, le bambine e i bambini hanno necessità di incontrare adulti equilibrati, non perfetti o performanti, piuttosto adulti /guida che sappiano costruire legami autentici».

L’ingresso agli incontri è sempre libero e gratuito.

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio stampa