La procura di Firenze ha aperto un'inchiesta sulla morte di tre anziani in Rsa per un focolaio di gastroenterite. Le ipotesi di reato sono adulterazione o commercio colposo di alimenti e omicidio colposo. Sono 114 le persone intossicate in quattro Rsa tra Firenze e provincia. Al momento non ci sono indagati, ma sono in corso accertamenti di polizia giudiziaria.

