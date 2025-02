Mostra del Chianti, Montespertoli è pronta: ufficiali le date del 2025

Il claim c'è, le date ci sono, Montespertoli è pronta. Torna la Mostra del Chianti, appuntamento imperdibile per chi ama il vino, e sono ufficiali le date della sessantasettesima edizione: si terrà dal 31 maggio all'8 giugno 2025.

Anche quest’anno Piazza del Popolo sarà il centro della manifestazione, ospitando le aziende agricole del territorio che presenteranno i loro prodotti negli stand allestiti per l’occasione.

Il motto scelto per l’edizione 2025 è “Ne’ lieti calici” e evoca lo spirito conviviale della manifestazione e celebra la cultura del vino come momento di condivisione e festa. L’espressione trae origine dall’opera lirica “La Traviata” di Giuseppe Verdi.

“Montespertoli è da anni il comune più vitato della Toscana e il maggior produttore di vino Chianti. Questo è frutto di una collaborazione solida e coesa tra cittadinanza e mondo rurale. Chi visita Montespertoli, percorrendo le nostre campagne, incontra aziende agricole storiche e realtà giovani e innovative, scopre vitigni e vini unici e si immerge in un territorio autentico, che per una settimana si mette ancora più in mostra” dichiara il sindaco Alessio Mugnaini.

Oltre alla proposta enologica, il programma della Mostra del Chianti includerà eventi storici e amati dal pubblico, come la tradizionale sfilata del Gruppo 900, il Torneo delle Contrade, numerosi concerti e spettacoli oltre ad attività dedicate ai più piccoli. Al centro della manifestazione ci saranno le degustazioni guidate di vino, i dibattiti e i convegni, momenti di approfondimento sulla cultura vitivinicola e sulla biodiversità del territorio montespertolese e non solo, elementi distintivi che rendono questo angolo di Toscana unico nel panorama vinicolo italiano.

La Mostra del Chianti è organizzata in collaborazione con l’Associazione Nazionale Città del Vino, il Consorzio Chianti, il Consorzio Chianti Colli Fiorentini, l’Associazione Viticoltori di Montespertoli, l’Associazione Assoenologi, FISAR – Sezione Empoli e Slow Food – Condotta Empolese Valdelsa.

