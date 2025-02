Neve e vento, è allerta meteo gialla. Temperature in calo

La perturbazione che sta interessando anche la Toscana dovrebbe attenuarsi gradualmente fino ad un deciso miglioramento previsto per domani, sabato 15 febbraio. Temperature in calo, con possibilità di nevicate anche a quote basse (300-500 metri) nei versanti appenninici emiliano-romagnoli e aretini e, dalla sera, fino a 400-700 metri anche sui rilievi centro-meridionali. La Sala operativa regionale della protezione civile ha emesso un codice giallo per neve dalle 14 di oggi, venerdì, alle 7 di domani, sabato per le zone appenniniche emiliano-romagnole e aretine e dalle 20 di oggi fino alle 7 di domani per quelle amiatine. Codice giallo per vento (dalle 15 di oggi alle 9 di domani) per le zone centro-nord interne.

