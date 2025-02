Nubifragio all'Elba, volontari al lavoro. Forti piogge anche all'Argentario

Non è stata una notte facile per l'Isola d'Elba dopo il violento nubifragio che ha causato allagamenti e frane. In queste ore, con le prime luci del giorno, soprattutto a Portoferraio si cerca di fare una conta dei danni che, stando al Comune, "purtroppo si annunciano molto pesanti". A soffrire la situazione sarebbe il centro storico della cittadina elbana.

Le Misericordie sono impegnate a portare soccorsi agli abitanti, tanti i membri della protezione civile partiti per l'Elba per portare un aiuto. Nella serata di ieri, giovedì 13 febbraio, è salpato da Piombino un traghetto con mezzi e veicoli speciali, strumentazioni e equipaggi.

La segreteria del Centro Comunale di Coordinamento a Portoferraio, scrivono dal Comune, gestisce 20 volontari e 10 mezzi. Con l’ultima nave da Piombino sono arrivate sei squadre di soccorso con mezzi e volontari della SVS di Livorno, delle Pubbliche Assistenze di Rosignano, Cecina e Piombino, la Misericordia di Livorno e la Croce Rossa di Donoratico. Già sul posto da ore invece la Misericordia di Porto Azzurro, Pubblica Assistenza Capoliveri e Novac di Capoliveri.

La sala operativa delle Misericordie sta monitorando costantemente la situazione in collaborazione con il sistema di Protezione civile della regione Toscana. Quest'ultima raccomanda prudenza e invita a evitare spostamenti, oltre a segnalare situazioni di emergenza.

"La Toscana in questa notte è al fianco delle comunità colpite dal forte nubifragio all’Elba. Grazie di cuore alle donne e uomini del nostro sistema regionale di Protezione Civile della Toscana sul posto e partiti verso l’isola,Vigili del Fuoco, Forze dell’Ordine e personale dei Comuni che stanno operando senza sosta per garantire sicurezza e assistenza ai cittadini" ha scritto Eugenio Giani.

Il maltempo si è fatto sentire anche in Maremma, specie tra l'Argentario, Orbetello e Manciano. All'Argentario una frana sulla strada panoramica ha interrotto la provinciale all'altezza di Cala grande. Nella notte a Orbetello le strade si sono trasformate in fiumi ma per adesso non si segnalano grossi danni.