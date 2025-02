Nuovi appuntamenti 'carnevaleschi' a Palazzo Leggenda

Nuova settimana di attività divertenti e per tutti i gusti a Palazzo Leggenda, in via Paladini. Nella Torre dei Righi, si comincia con una torre di storie, mercoledì 19 febbraio 2025, alle 17, che vi porterà al ‘Polo Nord’. Le giornate si stanno facendo più lunghe, aumentano le ore di luce, chissà se anche lì gli abitanti inizieranno a fare le loro passeggiate sul ghiaccio. Letture per bambine e bambini dai 4 agli 8 anni che potranno scoprire quali personaggi sono nascosti tra le pagine dei libri.

Il cartellone delle iniziative prosegue giovedì 20 febbraio, alle 15.30, con il gruppo di lettura +11 gli Scompaginati: hai tra gli 11 e i 14 anni e ami immergerti in mondi fantastici? Coloro che sono interessati potranno unirsi al gruppo e fare un’esperienza davvero unica. Ogni mese nei locali della biblioteca comunale Renato Fucini, potranno scoprire storie emozionanti, personaggi indimenticabili e potranno condividere le proprie idee in un ambiente divertente e stimolante. Non è richiesta nessuna preparazione, solo la voglia di leggere e di fare nuove amicizie! La prenotazione è consigliata.

Nel fine settimana, il 21 febbraio, alle 17, spazio a letture e laboratorio per bambine e bambini dai 4 agli 8 anni: tutto pronto per ‘In fondo al mar!’. Utilizzando la propria immaginazione sarà come immergersi nel fantastico mondo marino senza neanche bagnarsi! A partire dal libro “Pesci del mondo e altri animali marini” di Angelo Mojetta sarà un viaggio tra le più strabilianti specie di pesci che abitano nei fondali di tutto il mondo e i bambini avranno l’opportunità di realizzare il proprio acquario tridimensionale utilizzando materiali colorati e divertenti. Sarà l’occasione perfetta per scoprire, giocando, la bellezza del mondo marino! Prenotazione consigliata.

Invece sabato 22 febbraio, l’appuntamento è doppio e imperdibile: la mattina, alle 10.30, laboratorio per bambini e bambine dai 5 agli 11 anni, a cura dell’illustratrice Celina Elmi, intitolato ‘Illustratori per gioco Maschere… Tutta un’altra storia! Racconti e leggende legati alle maschere e al mese di febbraio, attraverso giochi si potrà creare una storia, trasformarsi in uno dei personaggi creando la sua maschera!

Si arriva al pomeriggio: alle 16.30, sarà ‘Exploring English: Love is in the bear’. Spread love con divertenti attività linguistiche incentrate sul tema dell’amore. Appuntamento in biblioteca per realizzare dei lavoretti di cuore e imparare il vocabolario relativo all’amicizia e alla gentilezza. Attività per bambine e bambini dai 6 ai 10 anni. Prenotazione consigliata.

Ma non è finita. Sempre sabato 22 febbraio, alle 10, appuntamento con il gruppo di lettura della Fucini #Preferireidino in biblioteca: si parlerà del libro “Il mare non bagna Napoli” di Anna Maria Ortese. Come entrare nel gruppo? Basta contattare l’associazione “Amici della Biblioteca Comunale Renato Fucini” di Empoli scrivendo un messaggio alla loro pagina Facebook oppure inviando una mail all’indirizzo amicibibliofucini@gmail.com

E per i vostri regali e non, l’associazione allestisce in biblioteca la cesta con i “libri al buio“, questa settimana a tema San Valentino, con tante idee e proposte di lettura… a sorpresa! …da regalare e regalarsi! (il ricavato verrà utilizzato per le attività dell’associazione).

Il programma di Palazzo Leggenda è consultabile al link https://biblioteca.comune.empoli.fi.it/il-programma-di-febbraio-a-palazzo-leggenda-e-online/ e per informazioni e prenotazioni,, ecco i contatti: 0571 757873 sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it, www.biblioteca.comune.empoli.fi.it

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

