Presentato il punto di facilitazione digitale a Vicopisano

E' stato presentato il 14 febbraio, durante una conferenza stampa, il Punto di Facilitazione Digitale di Vicopisano, nel Polo Generazioni (all'interno del distretto socio-sanitario di Via dei Mezzi), dove avrà sede e sarà attivo dal 1° marzo prossimo per aiutare i cittadini a usufruire dei servizi digitali di cui hanno bisogno. Dopo l'introduzione della presidente di Aforisma, Grazia Ambrosino (coordinatrice delle associazioni che operano nel Polo), è intervenuta l'Assessora Regionale Alessandra Nardini, spiegando il progetto: "Prima di tutto vorrei ringraziare l'Assessore Regionale Stefano Ciuoffo e i suoi uffici, che hanno dato vita a un progetto, finanziato da misure del PNRR, davvero molto importante. Consentirà, infatti, a tutti i cittadini e le cittadine di avere accesso ai servizi digitali, con piene pari opportunità, e di colmare ogni tipo di gap, generazionale e di qualsiasi genere. Oggi presentiamo il punto di facilitazione digitale di Vicopisano _ ha detto l'Assessora Nardini _ ne abbiamo attivati, come Regione, altri 168 in tutta la Regione, con la volontà di andare oltre e di arrivare anche a territori attualmente non coperti perché è un diritto di tutti e di tutte l'accesso consapevole alle nuove tecnologie. Per il momento _ ha concluso Nardini _ abbiamo già supportato 51.000 cittadini ed erogato 61.000 servizi e per farlo è essenziale che, come avvenuto con notevole efficacia a Vicopisano, tra Comune, Aforisma, Arnera, Acli di Pisa e di Lucca, ci siano sinergia e reti funzionanti tra pubblico e privato."

"Vorrei sottolineare quanto sia essenziale tutto questo_ è intervenuta l'Assessora alle Politiche Sociali di Vicopisano, Valentina Bertini _ abbiamo, infatti, continue richieste, da parte della cittadinanza, di un punto di riferimento simile sul territorio comunale per ricevere un aiuto non avendo dimestichezza con la tecnologia. Sono molteplici i servizi a cui le persone ci chiedono di avere sostegno per accedere digitalmente, in ambito sanitario, scolastico, per i numerosi bandi che il Comune pubblica, per la scuola ecc. Poter contare su un punto di facilitazione, a cui è così facile accedere, non è un gioco di parole, avendo tutte le informazioni e i servizi di cui si ha bisogno è veramente un concreto atto di vicinanza, specialmente alle persone più fragili che non hanno neanche la disponibilità stessa di un computer. Ringrazio ancora la Regione, ci impegneremo a potenziare quanto già fatto e a dargli il massimo valore."

Questo sportello, attivo dal 1° marzo sarà curato da Francesca Tamberi: "Per lei è stata prevista una formazione veramente molto valida e approfondita _ hanno sottolineato Ambrosino e Paolo Martinelli delle Acli di Pisa e Lucca _ a breve daremo informazioni anche sugli orari e su ogni aspetto agli utenti interessati e alla comunità, ma da subito vorremmo evidenziare quanto questo progetto, e un grande ringraziamento per questo va a Stefano Carboni di Arnera - sia perfettamente curato in ogni aspetto, oltreché nella formazione e nell'organizzazione nelle dotazioni tecniche specifiche. Lo definiremmo esemplare anche per come sa tenere insieme le capacità educative e formative e la capacità di dare servizi fondamentali."

"Siamo molto soddisfatti della crescita del Polo Generazioni _ ha affermato il Sindaco di Vicopisano Matteo Ferrucci _ nell'erogazione di sempre maggiori servizi alla cittadinanza e anche nella possibilità, che questo punto di facilitazione digitale accentuerà, di avvicinare le generazioni e di dare un reale sostegno alle persone più deboli, in difficoltà o sole del nostro territorio. Sappiamo bene, infatti, che i bisogni aumentano e le risorse diminuiscono, ma in questo modo, facendo rete, con una Regione che fa progetti concreti e che impattano subito positivamente nella vita delle famiglie, si può davvero fare tanto e bene per chi ha necessità. Grazie all'attuazione di un'altra misura del PNRR che finanzia le Case della Salute e la sanità territoriale _ ha aggiunto ancora il Sindaco _ oltre a continuare a potenziare la parte sociale auspichiamo che, al più presto presto, sia potenziata anche la parte sanitaria."

Per saperne di più: https://competenzedigitali.toscana.it/punto-digitale-facile, www.comune.vicopisano.pi.it

Fonte: Ufficio Stampa

