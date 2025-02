Prevenzione oncologica gratuita a Pisa con Fondazione ANT

Con il nuovo anno, anche a Pisa, riparte il programma di prevenzione oncologica gratuita offerto da Fondazione ANT ai cittadini e alle cittadine.

Giovedì 27 e venerdì 28 febbraio saranno le prime due date di quest’anno nel Comune di Pisa. Nella prima giornata saranno a disposizione 24 visite di Progetto Tiroide ANT, il venerdì sarà invece il momento del Progetto Melanoma ANT, con altre 24 visite. Le sessioni saranno ospitate nuovamente dalla Misericordia di Pisa, negli studi medici di Via Gentile da Fabriano 1 e saranno destinate a cittadini/e residenti a Pisa e Provincia. Per accedere alle visite sarà necessario prenotarsi online dal 19 febbraio a partire dalle ore 10 al link https://ant.it/cosa-facciamo/prevenzione/registrazione-visite/.

L’iniziativa è stata organizzata con il patrocinio del Comune di Pisa, con la preziosa collaborazione della Misericordia di Pisa e con il sostegno, che si ripete anche quest’anno, di Fondazione Pisa.

Il Progetto Melanoma è stato il primo Progetto di prevenzione oncologica gratuita ideato da ANT nel 2004 e prevede visite dermatologiche con l’ausilio della dermatoscopia per la diagnosi tempestiva di lesioni sospette e/o neoplastiche. Con il Progetto Tiroide ANT offre visite specialistiche con ecografia tiroidea con l'obiettivo di individuare eventuali noduli sospetti che necessitano di ulteriori approfondimenti diagnostici.

E’ una grande soddisfazione poter annunciare anche quest’anno la ripartenza dei programmi di prevenzione oncologica gratuita di ANT a Pisa – ha dichiarato Pietro Augello, Delegato ANT Pisa – Mi sembra poi molto significativo farlo oggi, nel giorno della Festa degli Innamorati, proprio perché fare prevenzione e donare prevenzione significa prima di tutto voler bene a se stessi e poi amare gli altri.

Da inizio 2024 io e un gruppo di Volontari, donne e uomini speciali, capaci di mettersi al servizio della comunità, ci siamo attivati per dare vita a una nuova Delegazione ANT a Pisa, che possa ampliare le attività di prevenzione oncologica gratuita di ANT nel nostro territorio. Anche a Pisa possiamo soddisfare le esigenze di vicinanza alle persone, organizzando iniziative come questa, grazie al contributo di ognuno di noi. Vorrei ringraziare la Misericordia di Pisa che ha accolto subito, per il secondo anno consecutivo, la nostra iniziativa nei propri ambulatori, la Fondazione Pisa che ci ha rinnovato il suo contributo e l’Amministrazione Comunale della nostra città per l’appoggio ricevuto. Oggi annunciamo una prima parte del nostro programma di prevenzione 2025, ma si aggiungeranno altre sessioni di visite nel corso dell’anno, compatibilmente con i fondi che riusciremo a raccogliere.

L’anno scorso in Toscana abbiamo effettuato più di 3000 visite gratuite. Confidiamo di riuscire a fare ancora di più quest’anno, in un momento in cui le condizioni economiche di molti cittadini rimangono difficili. Tutto questo non è stato e non sarà possibile senza il contributo di aziende e privati cittadini che ci sostengono. I Volontari ANT che vedete anche oggi, nell’occasione della Festa di San Valentino, impegnati sulle piazze, raccolgono fondi per finanziare i progetti di prevenzione che ANT porta in tutt’Italia, offrendo ogni anno oltre 20.000 visite e controlli gratuiti, oltreché per sostenere la nostra storica attività di assistenza domiciliare gratuita per i malati oncologici della Toscana.

La prevenzione così come il controllo constante sono pratiche fondamentali non solo per agire con tempestività ed efficacia nelle fasi di diagnosi e cura di una malattia ma anche per ridurre la mortalità delle persone colpite. La scienza medica per fortuna in questi anni ha fatto passi da gigante ma poi sta anche ai cittadini svolgere piccole attività di prevenzione che possono rivelarsi anche determinanti in alcuni casi. Ecco perché come Comune di Pisa accogliamo con favore iniziative come queste che tendono non solo a sensibilizzare e informare l’opinione pubblica ma anche ad agire in concreto – ha dichiarato l’Assessore alle politiche socio sanitarie del Comune di Pisa, Giovanna Bonanno -. La campagna di prevenzione e di sensibilizzazione promossa mira poi a dare concretezza a quella tutela della salute sancita nella Costituzione e che, specie in tempi di crisi, rischia di non vedersi realizzata proprio nei confronti delle persone socialmente ed economicamente più deboli che, come sappiamo, spesso rinunciano non solo a prevenire ma addirittura a curarsi. Ecco perché sono importanti giornate di prevenzione come quelle organizzate da Fondazione ANT nel nostro Comune e mi auguro che siano tante le pisani e i pisani che vorranno partecipare.

Siamo molto contenti di essere stati nuovamente coinvolti in queste giornate dedicate alla prevenzione – ha dichiarato Sandra Capuzzi, Commissaria della Misericordia di Pisa - Ogni giorno incontriamo persone che hanno difficoltà nel ricevere risposte ai loro bisogni primari, l’accesso alle cure è uno di questi. Occasioni come queste diventano un’opportunità oggi imprescindibile.

Sin dal 2010 Fondazione Pisa riconosce un contributo istituzionale alla Fondazione ANT ed anche quest’anno ha voluto sostenere le preziose iniziative gratuite di prevenzione oncologica che ANT porta avanti, il cui inizio è programmato a Pisa per la fine di febbraio - ha dichiarato il Presidente della Fondazione Pisa, Stefano Del Corso - - un servizio offerto di utilità estrema che auspichiamo possa intercettare una fascia importante di persone.

Fin dal 2004 Fondazione ANT ha scelto di affiancare al proprio prezioso servizio gratuito di assistenza medica domiciliare ai malati di tumore anche l’attività di prevenzione oncologica sempre gratuita, rivolta ai cittadini del territorio. Dal 2007 questi progetti sono approdati anche in Toscana con un numero di visite sempre in crescita. Nella nostra regione, nel solo anno 2024, sono stati sottoposti a visita tramite i vari progetti di prevenzione ANT, più di 3000 pazienti.

Fonte: Ufficio Stampa

