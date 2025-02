Roberto Benigni ospite del Festival di Sanremo nella serata cover

In un Festival di Sanremo a tinte molto toscane, c'è anche uno dei toscani più famosi al mondo. Questa sera, venerdì 14 febbraio, sul palco dell'Ariston salirà anche l'attore e regista Roberto Benigni.

Per la serata delle cover il super ospite, la sorpresa di cui aveva parlato il presentatore Carlo Conti, sarà proprio Benigni, che non è nuovo a presenze al Festival.

"Stasera aprirò il festival con Roberto Benigni. Per me si realizza un sogno. L’avevo chiamato anche gli altri, ma senza riuscire. Stasera mi ha detto che vuole aprire il Festival con me. Lo vado a incontrare ora, non so che farà" sono state le parole di Conti in conferenza stampa.