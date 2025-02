Scuola, Riformisti per San Miniato: "La giunta Giglioli dia risposte concrete"

Tra le innumerevoli carenze palesate da parte della giunta Giglioli bis non fa eccezione la gestione dell'edilizia scolastica, che appare sempre più inadeguata e priva di una visione chiara ed efficace. Le azioni messe in campo fino ad oggi sembrano mancare di coordinamento, lasciando spazio ad interventi estemporanei che non rispondono alle reali necessità del territorio.

Le ultime "novità" presentate dalla giunta riguardano la creazione di un nuovo nido nella frazione di Balconevisi, senza una chiara motivazione demografica od esigenze specifiche, e addirittura una mozione per la costruzione di una nuova scuola media a Ponte a Egola.

La frazione di Ponte a Egola, come evidenziato anche nell'ultima consulta, continua a vivere un momento di forte disattenzione da parte dell'amministrazione, con la scuola media che presenta numerose criticità strutturali. Tuttavia, l'approccio della giunta Giglioli, basato soltanto su inutili dichiarazioni e mozioni, appare indiscutibilmente criticabile.

La proposta di una mozione da parte della maggioranza di governo appare infatti del tutto fuori luogo: le forze politiche "di governo" dovrebbero agire proponendo, e soprattutto attuando, soluzioni concrete. Invece, come sempre, ci troviamo di fronte ad una mossa che sembra più un tentativo di lanciare uno "spot" politico, anzichè orientata alla reale risoluzione del problema.

Anziché rivelarsi risolutiva, serve soltanto a distrarre l'opinione pubblica dalla gravissima inefficienza amministrativa che sta caratterizzando l'attuale giunta. E mentre i comuni limitrofi riescono ad accedere ed ottenere finanziamenti per scuole e palestre, il Comune di San Miniato resta paralizzato limitandosi a dichiarazioni che non portano a risultati tangibili.

Sarebbe invece necessaria una approfondita analisi di tutti i 26 plessi scolastici ed una conseguente proposta concreta e strutturata per le politiche inerenti all'edilizia scolastica.

La situazione delle scuole locali rischia di diventare ancora più grave se pensiamo che gli unici due finanziamenti ottenuti per la scuola di Ponte a Elsa ed il Nido Pinocchio rischiano di essere persi perché gli interventi devono essere improrogabilmente terminati e collaudati entro poco più di un anno. E dati i ritardi accumulati finora, appare ormai pressochè impossibile.

A questo punto, con ogni probabilità (se non certezza), la mozione di cui parlavamo in apertura finirà come quella relativa al Liceo Marconi del 2018: nel dimenticatoio. Dopo sette anni, la scuola superiore di San Miniato è ancora costretta a fare i conti con l'insufficienza di spazi adeguati.

La scusante stavolta è la competenza, che ricadrebbe sulla Provincia di Pisa: anche in questo caso però il sindaco Giglioli, nella sua veste di consigliere provinciale dal 2019, non ha mai fatto nulla per risolvere questa situazione.

Ci auguriamo che la giunta Giglioli cominci finalmente a dare risposte concrete, anziché continuare ad usare le mozioni come uno strumento per mascherare l'incapacità di affrontare i veri problemi del nostro comune.



Riformisti per San Miniato