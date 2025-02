Si riunisce il consiglio comunale di Empoli: si discute di piano strutturale, cantiere 'Il Ferruccio' e raddoppio Granaiolo.

Il Consiglio comunale di Empoli si riunirà giovedì 20 febbraio 2025, alle 9 con eventuale prosecuzione alle 15, nella sala consiliare al primo piano del Palazzo Municipale, in via Giuseppe del Papa, 41. La seduta, come di consueto, potrà essere seguita anche in diretta sull’apposita piattaforma empoli.consiglicloud.it e sul canale Facebook Comune di Empoli.

Di seguito i punti all'ordine del giorno:

1.Comunicazioni del sindaco e del presidente del Consiglio.

2.Interrogazione proposta dal gruppo consiliare Buongiorno Empoli - Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle sulla ristrutturazione dell’immobile comunale posto in via Bonistallo.

3.Interrogazione proposta dal gruppo consiliare Buongiorno Empoli - Siamo Empoli e Movimento 5 stelle su progetto e lavori Raddoppio Ferroviario.

4.Interrogazione proposta dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia in merito a problematiche legate alla sosta parcheggio per i lavoratori del centro a seguito dell’avvio del cantiere del teatro “Il Ferruccio”.

5.Emergenza incendio palazzina in via Brunelleschi n. 136 – evacuazione di appartamenti e accoglienza delle persone presso struttura ricettiva – presa d'atto del verbale di somma urgenza e approvazione della perizia giustificativa ex art. del d.lgs.36/2023 e art. 191, comma 3 del Tuel d.lgs. 267/2000 e riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. e) del Tuel d.lgs. 267/2000.

6.Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Canone Unico) – Approvazione ulteriori modifiche al regolamento.

7.Piano Strutturale Intercomunale adottato con d.c.c. n. 95 del 19.12.2023 – Approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni e ai contributi pervenuti.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

