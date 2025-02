Spicchio-Sovigliana: i comitati contro il 'pasticcio' urbanistico del comune di Vinci

Il Comune di Vinci si trova ora al centro di un acceso dibattito riguardante la gestione del territorio e il rispetto delle normative urbanistiche. Il 17 febbraio, il Consiglio Comunale sarà chiamato a votare le risposte alle osservazioni al Piano Strutturale presentate da enti e cittadini, tra cui quelle contro la realizzazione di una RSA sulla collina di Sovigliana e le nuove aree edificabili a Spicchio, temi fortemente contestati dai comitati 'Salviamo la Collina dal Cemento' e 'Spicchio meno cemento più verde'.

Il nodo principale della questione riguarda un'incredibile svista nel processo autorizzativo: infatti, nel rispondere alle osservazioni dei cittadini contro il progetto della RSA, si scopre che il permesso a costruire è già stato concesso. Un fatto che, secondo i progettisti, rende l'osservazione "non accoglibile". In questo modo, si capovolge il normale iter della pianificazione pubblica, dove sono le amministrazioni a stabilire cosa, dove e come intervenire sul territorio, lasciando che siano invece gli interessi privati a influenzare la pianificazione urbanistica.

A questa situazione si aggiunge un altro elemento di confusione: le osservazioni della Soprintendenza, che chiede una revisione delle scelte fatte dal Comune, tra cui la costruzione della RSA e delle nuove aree residenziali a Spicchio. La Soprintendenza ha infatti richiesto di rivedere questi interventi, sollevando dubbi sul loro impatto paesaggistico e ambientale.

I comitati, da sempre contrari a questi progetti, vedono confermate le loro preoccupazioni dalle osservazioni della Soprintendenza, che supportano le loro richieste di rivedere le scelte urbanistiche. Per questo, invitano la cittadinanza a partecipare alla seduta del Consiglio Comunale del 17 febbraio, alle 21, presso la Biblioteca Leonardiana, per chiedere ai consiglieri di accogliere le osservazioni dei cittadini e della Soprintendenza e di rivedere la pianificazione proposta.

