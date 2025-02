Stabbia, Vincio in piena. I residenti: "Siamo preoccupati"

Ancora paura a Stabbia, dove il maltempo sta suscitando non poche preoccupazioni tra i cittadini. A più di un anno dall'alluvione che colpì la frazione cerretese, le incessanti piogge di questi giorni rischiano di far ripetere quell'evento devastante, spingendo la popolazione a lanciare un appello direttamente al comune di Cerreto Guidi per mettere in sicurezza la zona dai rischi idrogeologici.

I residenti dicono di "aver più volte segnalato le loro preoccupazioni, in particolare per il ponte che collega le due zone della frazione e che, a ogni piena, rischia di far esondare il Vincio". Tuttavia, oltre al livello d'acqua critico, "l'accumulo di detriti e spazzatura trasportati dall'acqua rappresenta un ulteriore pericolo per il passaggio dell'acqua sotto il ponte".

Inoltre, "la conformazione della frazione favorisce l'accumulo di acqua in alcune aree del paese, tanto che nemmeno le pompe d'acqua, a pieno regime da ieri sera, e le fognature riescono a prevenire i ristagn"i.

I residenti, ormai stanchi, chiedono a "gran voce una soluzione efficace e tempestiva per contrastare questi eventi meteorologici estremi, ormai sempre più frequenti."

Dal Comune affermano in merito al maltempo che in ragione delle condizioni metereologiche "Il peggio dovrebbe essere passato". Per quanto concerne gli interventi come le casse di espansione o quelli manutentivi sul territorio si fa sapere "che non sono in capo all'amministrazione comunale" ma ci sono altri enti che dovrebbero finanziarle e il Comune è in attesa; per esempio le manutenzioni sul territorio competono a Acque, al Consorzio e alla Metrocittà. "Occorrono interventi importanti che richiedono grossi finanziamenti e decisioni che non spettano al comune" riassumono da Cerreto Guidi.