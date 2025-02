Giovane toscano trovato senza vita alle Canarie, disposta l'autopsia

Gianluca Volpe, ventisette anni, è stato trovato senza vita a Tenerife, in Spagna. La magistratura spagnola ha disposto l'autopsia per vederci chiaro sul decesso del giovane.

Originario di Napoli, Volpe è cresciuto in Valdichiana, a Tegoleto (Civitella in Val di Chiana). Stando a La Nazione, il 27enne sarebbe stato trovato senza vita la scorsa settimana ma la notizia è stata diramata solo nelle ultime ore. Volpe si trovava alle Canarie da qualche giorno, non si sa per per vacanza o lavoro.

Ad avvisare i militari dell'Arma, che a loro volta hanno informato la famiglia, il consolato ad Arona, che in questi casi fa da tramite tra le autorità spagnole e quelle italiane. Da quello che emergerebbe da un primo accertamento, non si tratterebbe di morte violenta ma i contorni della vicenda devono essere ancora tutti chiariti e tutte le ipotesi restano in piedi.