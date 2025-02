Trovato cadavere a Massa vicino ad un fiume, da accertare l'identità e la causa della morte

A Massa, in località Castagnola, è stato ritrovato questa mattina un cadavere vicino a un fiume. Si presume si tratti di un uomo, ma l'identità è ancora sconosciuta. Da accertare le cause del decesso, se traumatiche o naturali. Sul posto sono intervenuti un'automedica, i Vigili del Fuoco per il recupero del corpo e le forze dell'ordine.

