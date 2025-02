Ubriaco, danneggia un distributore: denunciato

Un 59enne è stato denunciato dopo aver creato scompiglio in un'area di sosta in via Aurelia Nord a Vecchiano. Erano le 2 di notte di mercoledì 12 febbraio e l'uomo, ubriaco, aveva danneggiato le colonnine del distributore e divelto una pistola erogatrice di carburante.

Alla vista dei carabinieri, l'uomo ha tentato di sottrarsi all'identificazione, opponendo resistenza. Tuttavia, i militari sono stati pronti e lo hanno bloccato e immobilizzato, assicurandolo alla giustizia. Sul posto è intervenuto anche il personale dei vigili del fuoco di Pisa, che ha messo in sicurezza la colonnina di rifornimento danneggiata, evitando ulteriori pericoli per gli utenti dell'area di sosta.

