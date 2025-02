Aggressione sul bus a Livorno, verificatrice picchiata da passeggera senza biglietto

Strattonata, le hanno tirato i capelli e strappato un orecchino. Ferita, è stata soccorsa da una ambulanza, è uscita dal pronto soccorso con una prognosi di quattro giorni. È quanto successo ad una verificatrice di un bus di linea a Livorno, ieri, verso le 17, a bordo della linea 4+.

Durante la regolare verifica dei titoli di viaggio, la verificatrice ha contestato l’assenza del biglietto, elevando la sanzione ad una donna. Mentre la verificatrice completava la redazione del verbale, la passeggera si è inizialmente rifiutata di fornire i documenti e lo ha fatto solo dopo che un Carabiniere fuori servizio ha fatto notare che era suo obbligo farlo.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica, all’altezza della fermata Repubblica la passeggera – insieme alla persona che l’accompagnava - ha strappato dalle mani della verificatrice il verbale e, in una situazione molto confusa, sempre la verificatrice è stata graffiata, strattonata e aggredita fisicamente.

La dipendente della ditta Holacheck, che lavora per Autolinee Toscane, è stata assistita dal conducente, che ha chiamato Forze dell’Ordine e Ambulanza. La passeggera sanzionata è scesa e si è data alla fuga allontanandosi dal mezzo. La verificatrice è stata portata in Ospedale, dove le hanno diagnosticato una prognosi di 4 giorni.

L’episodio sarà ricostruito anche grazie alla presenza delle telecamere a bordo del bus e la donna che ha aggredito la verificatrice sarà denunciata.

“Esprimiamo grande solidarietà alla nostra collaboratrice e a tutti i nostri i dipendenti e collaboratori che quotidianamente svolgono un servizio essenziale per la collettività. Ringrazio le forze dell’ordine per l’intervento e la collaborazione - ha commentato Gianni Bechelli, Presidente di Autolinee Toscane - Sono comportamenti inaccettabili e incivili, sia nei confronti dei verificatori che dei nostri autisti. Inoltre, non pagare il biglietto è prima di tutto una offesa ai tantissimi cittadini e cittadine che si comportano correttamente, ed è un danno all’efficienza del trasporto pubblico locale”.

Fonte: Autolinee Toscane - Ufficio Stampa

