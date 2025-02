Agorà del fumetto, incontro con lartista iraniana Nassim Honaryar

Sabato 22 febbraio, negli spazi del Circolo Arci Agorà, è stata organizzata la terza edizione di AGORÀ DEL FUMETTO; agorà mai, come in questo caso, inteso come luogo di discussione e di scambio di esperienze.

Il fumetto è una forma d’arte popolare, entra in tutte le case, intrattiene e diverte, ma in molti casi fa anche pensare; attraverso la letteratura disegnata si possono trasmettere sensazioni e conoscenze, sentimenti ed esperienze, e anche valori.

L’intento degli organizzatori è quello di affrontare, con gli autori che lo hanno già fatto nei loro lavori, temi che vertono attorno a quelli che sono i principi fondanti, i valori ispiratori dell’Arci; in questo caso, si affronterà un tema di scottante attualità internazionale, quello sulla situazione medio orientale.

Protagonista della giornata, la fumettista iraniana NASSIM HONARYAR, nata a Teheran nel 1976, dove si è laureata e ha preso un master in grafica nel 2004, prima di venire a studiare a Bologna, all’Accademia di Belle Arti. L’artista vive a metà strada fra Iran e Italia, lavorando nel mondo della pittura e dell’animazione, con una particolare sensibilità ai temi sociali e ai problemi della sua terra di origine; il suo esordio editoriale è arrivato con il graphic novel NINNA NANNA A TEHERAN, pubblicato per i tipi di Rizzoli Lizard.

Una storia “tra Persepolis e Oliver Twist- si legga in quarta di copertina –Una storia di ragazzi di strada nel cuore dell’Iran”; il libro racconta la storia di un gruppo di bambini di strada, sporchi e malvestiti, con le pance vuote e gli occhi pieni di rabbia. La vita ha giocato loro un brutto scherzo: li ha fatti nascere poveri e soli, in una realtà in cui è meglio non fidarsi dei grandi; vivono alla giornata, schiavi di un uomo e una donna che li usano come mendicanti e borseggiatori, mentre a proteggerli non c’è né Dio né il destino: solo la loro determinazione, una pistola che gira di mano in mano e uno stormo di corvi che sembra seguirli ovunque.

La serata si aprirà alle 20, con una cena offerta a prezzi da circolo, rigorosamente su prenotazione, chiamando lo 0572408182 negli orari di apertura dei locali, dalle 15 alle 23; a tutti i visitatori, fino a esaurimento, sarà fatto omaggio di una stampa originale dell’artista realizzata su carta Magnani, realizzata in collaborazione con la Pro Loco Il Castello di Pietrabuona.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate