Arte dai rifiuti: il tema del riciclo "nobile" al centro della conviviale del Rotary

Argomento molto interessante quello sviluppato da Maurizio Giani, invitato alla conviviale del Rotary Club Empoli presso la “Cucina S.Andrea” per parlare di: “SCART- Il lato bello e utile del rifiuto”.

Giani è Direttore Marketing e Sviluppo iniziative Herambiente, facente parte del gruppo Hera, che è leader nazionale nella gestione dei rifiuti: in particolare si è soffermato a spiegare che cos’è il Progetto SCART da lui ideato, un progetto unico nel suo genere nato nel 1998 da Waste Recycling , successivamente acquisito dal Gruppo Hera nel 2015, con l’obiettivo di rivitalizzare con l’Arte materiali destinati a diventare rifiuti. Scart ha dato vita a un’ampia gamma di creazioni, dalle opere d’arte che celebrano icone culturali a oggetti di uso quotidiano, tutti realizzati esclusivamente con pezzi di scarto.

Oggi il marchio SCART è riconosciuto in Italia e in Europa per le sue esclusive installazioni, simbolo di un impegno verso l’economia circolare e la sostenibilità. SCART è il primo progetto Waste Art al mondo per dimensioni, originalità e continuità. Ogni opera racconta la possibilità di un futuro in cui il riuso diventa la norma, non l’eccezione. La relazione, molto seguita dai presenti, è stata accompagnata dalla proiezione di significative foto, tra cui da segnalare quella con Fiorello al Festival di Sanremo del 2021, con un vestito molto originale fatto esclusivamente con materiali di scarto, e quella che ha fatto vedere il Teatro del Silenzio di Bocelli con gli elementi scenici rinnovati dall’arte del riciclo.

In conclusione Giani ha sottolineato come realizzare un’opera d’arte con materiali di scarto è il recupero più nobile che si possa ideare: un riciclo infinito pensato per l’eternità. Il Presidente del Rotary Roberto Gelli ha avuto parole di grande apprezzamento per Giani, la cui relazione è stata lungamente applaudita dai numerosi soci presenti con familiari e ospiti: tra questi Matteo Bensi, assessore alla cultura del Comune di Empoli, Cristina Gelli, Direttrice dei Musei di Empoli, Barbara Antonini, delegata di Confindustria Firenze e Andrea Mortini, presidente dei giovani imprenditori di Firenze e dell’Agenzia Sviluppo Empolese-Valdelsa.

Fonte: Ufficio Stampa