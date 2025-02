"Bocce di San Valentino”, in 90 a Sesto per la gara regionale paralimpica DIR. Le foto e la premiazione.

Ben 90 atleti provenienti da tutta la regione hanno risposto presente alla chiamata di Federbocce Toscana e Bocciofila Sestese che venerdì 14 febbraio hanno organizzato una gara regionale di bocce paralimpiche specialità DIR (Disabilità intellettivo-relazionale).

La manifestazione “Bocce di San Valentino” si è tenuta presso il Bocciodromo Comunale di Sesto Fiorentino, gremitissimo e, come in ogni occasione importante, vestito a festa. Le squadre del territorio presenti sono state la padrona di casa, la Bocciofila Sestese, i cui 10 boccisti paralimpici hanno esordito nel circuito agonistico regionale proprio in questa occasione, l’US Affrico, numerosissimo con ben 18 giocatori, la Bocciofila Scandiccese, attiva da anni nel settore DIR, la Bocciofila Pieve a Nievole, veterana del circuito, anch’essa in forze con 17 giocatori, la Sinergy Prato, al via con 9 gagliardi atleti, alcuni più esperti, altri talentuosi semiesordienti. Non sono mancate le società della provincia di Arezzo, territorio da sempre sensibile alle bocce paralimpiche: il variegato e numeroso gruppo di Bocce Arezzo, i 7 della Polisportiva CAM, reduci da intensi allenamenti, e i 3 della Bocciofila Biturgia di Sansepolcro, in rappresentanza della loro nutrita squadra. Dalla costa si è presentata la Bocciofila Piombinese, campione regionale di società in carica, con 6 giocatori, mentre sono mancati all’ultimo, colpiti da sindrome influenzale, i ragazzi della Happy Wheels di Livorno, società che è entrata con entusiasmo nel mondo boccistico paralimpico.

In un’atmosfera di grande festa, sotto la supervisione dei Consiglieri Federbocce Toscana Simone Mocarelli e Stefano Bartoloni, alla presenza del Presidente FIB Toscana Giancarlo Gosti, del Presidente CIP Toscana Massimo Porciani, del Consigliere di Regione Toscana Fausto Merlotti e dell’Assessore del Comune di Sesto Fiorentino Damiano Sforzi, sotto la direzione del sig. Carlo Donati, i giocatori si sono affrontati nelle diverse prove.

Per la categoria A è stato un derby aretino, vinto da Radames Ricci della Biturgia su Silvano Cimosi di Bocce Arezzo. Nella categoria B ecco il successo di Giampietro Mairo (Polisportiva CAM) sulla sorprendente Rosaria Mazzola della Piombinese, seconda classificata. In categoria C vince Luca Caneschi di Bocce Arezzo, davanti ad un veterano, Alessandro Marchi della Bocciofila Pieve a Nievole. Nella categoria femminile ancora Rosaria Mazzola della Piombinese prevale su Franca Innocenti di Bocce Arezzo. In una finale per la prima volta a prevalenza femminile, nella prova di coppia trionfano Camilla Cherici e Kevin Burrini, esordienti della Bocciofila Sestese, battendo al termine di una partita tiratissima Maica Marchetti e Rosaria Mazzola della Piombinese (quest’ultima conquista così la terza medaglia di giornata). Si sono fermati invece in semifinale Adolfo Cheli e Sandro Rovai dell’Affrico e Luca Caneschi e Andrea Capacci della Bocce Arezzo. Grande soddisfazione dunque per la Bocciofila Sestese, straordinaria organizzatrice della giornata: il Presidente Massimo Masini si mostra orgoglioso dei suoi ragazzi, che si allenano due volte alla settimana sulle corsie guidati dal tecnico Ivano Vergari.

Nei punteggi totali di squadra è stato un testa a testa, che ha visto Pieve a Nievole spuntarla per un punto sulla Piombinese, terza la Bocce Arezzo davanti alla Polisportiva CAM.

Bocce di San Valentino è stata una manifestazione inserita nel circuito di gare di bocce paralimpiche DIR di Federbocce Toscana, ma anche un’occasione per mobilitare le realtà del territorio e far loro conoscere le bocce paralimpiche e i loro benefici nel segno dello sport e dell’inclusione. Federbocce Toscana si impegna da anni in questa direzione, grazie anche al progetto “Uno sport per tutti, sempre, ovunque” sostenuto da Publiacqua. Numeri così importanti di partecipanti, sempre in crescita, includendo nuove realtà provenienti da centri diurni di tutta la regione, ne dimostra non solo la bontà, ma anche il feedback positivo da parte di potenziali atleti e loro educatori, accompagnatori e familiari. La giornata, intervallata da un buon pranzo, è trascorsa dunque tra gare e sorrisi per la soddisfazione di tutti i partecipanti, a cui sono stati offerti un gadget marchiato Publiacqua e dei gustosi cioccolatini.

Fonte: Ufficio Stampa

