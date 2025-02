Bruciavano i rifiuti di una casa da sgomberare, denunciate due donne

Nei giorni scorsi, durante un servizio di perlustrazione nel comune di Pomarance, i militari del Nucleo Carabinieri Forestale hanno sorpreso due donne intente a incenerire le suppellettili di un'abitazione in fase di sgombero. Le due donne, sorprese in flagrante, sono state immediatamente deferite all'Autorità Giudiziaria di Pisa per il reato di combustione illecita di rifiuti. L'attività di controllo del territorio svolta dai Carabinieri Forestali ha permesso di intercettare un'azione che, oltre a essere vietata dalla legge, rappresenta un grave rischio per l'ambiente e la salute pubblica. L'incenerimento incontrollato di rifiuti, infatti, può causare l'inquinamento dell'aria, del suolo e delle acque, con conseguenze negative per l'ecosistema e la salute umana.

L'operazione si inserisce in un più ampio programma di contrasto ai reati ambientali, svolto dai Carabinieri Forestali nel territorio della provincia di Pisa, volto a tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini.

Stante l’esistenza della presunzione d’innocenza, l’eventuale responsabilità delle persone denunciate dovranno essere vagliate, nel prosieguo del procedimento, dalle Autorità competenti.