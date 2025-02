Dalla comunità cinese i buoni spesa in supporto dell'Emporio Solidale

Il vice sindaco con delega al Sociale, Nedo Mennuti, ha consegnato al Proposto di Empoli, don Guido Engels, i buoni spesa regalati dall'Associazione d’amicizia dei cinesi in Italia occidentale a inizio febbraio.

Mennuti ha conferito a don Guido Engels, rappresentante dell'associazione Vecchie e Nuove Povertà i numerosi buoni spesa, che poi verranno distribuiti all'Emporio Solidale per contribuire al rifornimento degli scaffali. L'Emporio Solidale di via XI Febbraio, gestito da alcune delle numerose associazioni di volontariato del territorio, è un sostegno per chi non riesce a provvedere al proprio sostentamento. Un supermercato dove alimenti e prodotti per la casa non si acquistano, la spesa si fa gratuitamente. Una risorsa importante, in aiuto alle famiglie in difficoltà, che oltretutto contrasta la lotta allo spreco alimentare, grazie al recupero di alimenti sani che verrebbero altrimenti smaltiti.

"Ringrazio l'associazione cinese che ha voluto dare questo contributo per aiutare gli ultimi della nostra città, che stanno aumentando, a fronte di risorse che scarseggiano - commenta il vice sindaco Mennuti -. Con la comunità cinese, prima tra le comunità straniere, va percorsa la strada dell'integrazione in tutti i settori. Sappiamo che dando questi buoni a Vecchie e Nuove Povertà finiranno in buone mani".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

