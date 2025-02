Decesso in ospedale senese di una donna, il cordoglio e la nota della clinica

La clinica di Siena, Rugani hospital, interviene con una nota sul decesso di una donna di 74 anni avvenuto nella clinica.

Nella notte tra il 13 e il 14 febbraio una donna di 74 anni residente in provincia di Viterbo e ricoverata presso la nostra struttura per un intervento alla schiena è deceduta per cause ancora da accertare. La direzione di Rugani Hospital esprime il più sentito cordoglio ai familiari della paziente. Comprendiamo il dolore di questo momento e siamo vicini alla famiglia. Rugani Hospital ha immediatamente attivato tutte le procedure interne per fare chiarezza sul decesso occorso post intervento, richiedendo l’esame autoptico. Un atto che riteniamo fondamentale per fare chiarezza e tutelare il rapporto consolidato di trasparenza e fiducia tra i pazienti e la nostra clinica. Massima trasparenza e rigore guideranno ogni accertamento, così come massima è la fiducia nei nostri medici e professionisti.

Sarà nostra cura informare l’opinione pubblica sugli sviluppi della vicenda, nel rispetto della privacy della famiglia e delle verifiche in corso.

Fonte: Ufficio Stampa