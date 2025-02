Un nuovo defibrillatore a Calafuria in ricordo di Stefano Palagini

Oggi è stata istallata la nuova postazione DAE a Calafuria. Il defibrillatore automatico di ultimissima generazione è stato istallato all'interno del locale bar "Precisamente a Calafuria", dono dell'intera comunità subacquea di Calafuria in memoria dell'amico subacqueo Stefano Palagini prematuramente venuto a mancare nel corso di una immersione ricreativa nelle acque di Calafuria.

Lo strumento, opportunamente segnalato in loco e alle Autorità competenti è a disposizione di tutta la Comunità. In data 2 marzo presso gli stessi locali è stata organizzata una giornata di formazione, con pranzo facoltativo, per l'utilizzo del dae con rilascio di certificazione.

Notizie correlate