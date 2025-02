Denunciate 10 persone per esercizio abusivo della professione sanitaria a Pisa

Un'indagine serrata dei Carabinieri del NAS di Livorno ha portato alla luce un preoccupante caso di abusivismo sanitario in una casa di cura di Pisa: 10 persone sono state denunciate per esercizio abusivo della professione sanitaria di medico oculista e altri reati, al termine di un'attività investigativa che ha preso il via nel settembre 2024.

I Carabinieri del NAS, da tempo impegnati nella lotta contro l'abusivismo nel settore sanitario, hanno condotto approfondite indagini, raccogliendo documenti e testimonianze che hanno inchiodato i responsabili. L'indagine ha svelato che quattro individui, privi di alcuna abilitazione, eseguivano esami oculistici strumentali su pazienti ignari all'interno della struttura. Un vero e proprio raggiro, messo in atto con la complicità di sei persone con ruoli di responsabilità all'interno della casa di cura, che avrebbero consapevolmente permesso e agevolato l'attività illecita. Le accuse contestate sono, esercizio abusivo di professione sanitaria, concorso in esercizio abusivo di professione sanitaria e continuazione del reato. Si tratta di reati che mettono a rischio la salute dei cittadini e minano la fiducia nel sistema sanitario.

L'operazione dei Carabinieri del NAS di Livorno rappresenta un importante successo nella lotta contro l'abusivismo sanitario. Ancora una volta, l'impegno e la professionalità dei militari hanno permesso di smascherare un'attività illecita e di tutelare la salute pubblica. Stante l’esistenza della presunzione d’innocenza, l’eventuale responsabilità delle persone denunciate dovranno essere vagliate, nel prosieguo del procedimento, dalle Autorità competenti.

