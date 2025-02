FdI Calcinaia contro l'ecomobile: "Inefficiente e crea disagi ai cittadini"

Il tanto decantato servizio di ecomobile, presentato dall’amministrazione comunale come una soluzione per avvicinare la raccolta dei rifiuti ai cittadini, sembra invece allontanarsi dalle loro reali esigenze. A denunciarlo è il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Matteo Becherini, che nella mattina di sabato 15 febbraio si è recato personalmente nell’area del mercato di Fornacette per verificare di persona la situazione, dopo settimane di segnalazioni e lamentele da parte dei cittadini.

"L’amministrazione è sempre pronta a sbandierare novità sulla raccolta rifiuti, ma la gestione di questo servizio si sta rivelando inefficiente e carica di disagi per i cittadini" – dichiara Becherini.

Fino a poco tempo fa, l’ecomobile permetteva di conferire facilmente i rifiuti domestici, ma oggi molte tipologie di oggetti di uso comune non vengono più accettate. Inoltre, mentre prima il conferimento era semplice e immediato, adesso l’operatore deve registrare i dati di chi deposita i rifiuti e stimarne il peso, rallentando l’intero processo e creando ulteriori difficoltà, specialmente in caso di maltempo.

Durante il sopralluogo, Becherini ha potuto constatare come numerosi cittadini siano stati costretti a tornare a casa con i propri rifiuti, nonostante si trattasse di oggetti di uso quotidiano. La conseguenza di questa limitazione è obbligare i cittadini a recarsi all’isola ecologica, con evidenti disagi per le persone anziane e i non patentati. A queste problematiche si aggiunge una grave criticità sul piano della viabilità. Infatti l’ecomobile, solitamente, sosta all’ingresso di via delle Case Bianche, creando intralcio alla circolazione: i cittadini che si recano a conferire i rifiuti si fermano in mezzo alla strada, ostacolando il traffico e rendendo difficoltoso l’accesso al parcheggio di Piazza Timisoara.

Per questi motivi, con il gruppo consiliare di minoranza, ho presentato un’interrogazione al Sindaco per chiedere chiarimenti sulle scelte dell’amministrazione: dalla limitazione dei rifiuti accettati, all’obbligo di registrazione e stima del peso, fino alla necessità di individuare uno stallo adeguato in Piazza Timisoara per la sosta dell’ecomobile.

Fonte: Ufficio Stampa