Interventi sulle autostrade in Toscana: chiusure su A1 e A11

In programma alcuni interventi sulle autostrade in Toscana, per i quali si prevedono chiusure ad alcune stazioni.

Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, dalle 9 alle 18 di martedì 18 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la A1 Direttissima Località Aglio (km 255+450) e Rioveggio (km 222+700), verso Bologna. Di conseguenza, la stazione di Rioveggio sarà chiusa in uscita, per chi proviene da Firenze, e le stazioni di Pian del Voglio e di Roncobilaccio saranno chiuse in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Firenze. Contestualmente, sarà chiusa l'area di servizio "Roncobilaccio est", situata all'interno del tratto. Il collegamento tra Firenze e Bologna resta in ogni caso garantito attraverso la A1 Direttissima. In alternativa alla chiusura delle stazioni di Roncobilaccio, Pian del Voglio e Rioveggio, si potrà utilizzare la stazione di Badia, sulla A1 Direttissima.

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione del margine della piattaforma autostradale, nelle tre notti di martedì 18, mercoledì 19 e giovedì 20 febbraio, con orario 22-6, sarà chiusa la stazione di Firenze Impruneta, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Roma. In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Firenze sud.

Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22 di martedì 18 alle 6 di mercoledì 19 febbraio, sarà chiusa la stazione di Chiesina Uzzanese, in uscita per chi proviene da Firenze. In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Montecatini Terme.

Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire interventi relativi al potenziamento e ammodernamento dei pali luce, dalle 22 di martedì 18 alle 2 di mercoledì 19 febbraio, sarà chiusa la stazione di Altopascio, in uscita per chi proviene da Pisa. In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Capannori.

Fonte: Autostrade - Ufficio stampa

