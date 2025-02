Studenti intossicati a mensa, indagati i vertici di Qualità & Servizi. Gandola (FI): "L'Ad si dimetta"

"Adesso l’Amministratore delegato di Qualità & Servizi faccia un passo indietro. Diversamente siano i Comuni proprietari dell’azienda ad intervenire in autotutela".

Si esprime così Paolo Gandola, capogruppo sulle liste di centrodestra di Campi Bisenzio, commentando le novità emerse dalla Procura di Prato che sta indagando i vertici dell’azienda pubblica di refezione scolastica per avvelenamento colposo da alimenti e lesioni colpose.

"Sconcerto e rammarico sono i sentimenti che stiamo vivendo - ha aggiunto Gandola - adesso il Comune di Campi la smetta di minimizzare e convochi subito le commissioni da tempo richieste da me personalmente e dal resto dell’opposizione. A distanza di molti mesi è inaccettabile che ancora il Comune non abbia approfondito la vicenda come invece ben fatto a Sesto Fiorentino grazie all’opera portata avanti dal collega Daniele Brunori, presidente della Commissione controllo. Anche io ho partecipato, come uditore, ad una di quelle commissioni e durante l’incontro sono emersi, in modo chiarissimo, le responsabilità dell’Azienda per la tossinfezione da salmonella".

"Il Comune di Campi, dunque, convochi subito le commissioni finora bloccate, almeno a parole, a causa della necessità di rinominare i presidenti dopo l’uscita dalla maggioranza dei colleghi del Movimento Cinque Stelle che, traslocati all’opposizione, hanno abbandonato la maggioranza del sindaco Tagliaferri. Di tempo, finora ne è stato perso fin troppo. Ma i Comuni interessati - ha proseguito Gandola - si attivino subito anche per chiedere all’amministratore delegato di fare un passo indietro. Occorre inaugurare, senza ritardo, una nuova fase per riportare serenità nelle tante famiglie coinvolte nella vicenda e in tutti coloro che usufruiscono del servizio mensa. La fiducia, oramai, è stata incrinata ed irrimediabilmente compromessa. Per questo è necessario imprimere una svolta".

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate