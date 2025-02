Morto intossicato in Rsa, la figlia: "Nessun cordoglio, anzi una fattura"

"Nessuno mi ha chiamato per esprimermi cordoglio, anzi ieri mattina ho trovato la fattura per i nove giorni di degenza di mio padre: circa 600 euro". A parlare, su ANSA, è Lucia, la figlia dell’86enne Gianpiero Samuelli, morto insieme ad altri due anziani tra le mura di una Rsa fiorentina gestita, con altre strutture, da Sereni orizzonti a causa di un focolaio di gastroenterite si ipotizza causato da cibi adulterati o avariati.

La donna, riporta sempre ANSA, sarebbe poi venuta a conoscenza degli altri due decessi avvenuti in una Rsa – di cui non era indicato il nome, – ma per i quali si parlava di una presunta intossicazione alimentare. Insospettita, ha fatto denuncia ai carabinieri.

Per le tre morti la procura di Firenze ha aperto un fascicolo di inchiesta: le ipotesi di reato sono 'adulterazione o commercio colposo di sostanze alimentari' e 'omicidio colposo'. Al momento non risultano indagati e la procura ha disposto accertamenti di polizia giudiziaria.

Intanto l’Asl ha disposto analisi microbiologiche sul menu della cena di domenica 9 febbraio: passato di carote, verdure, coniglio e patate, pizza, e appena ci saranno i risultati li dovrà condividere con gli inquirenti.