Nuovi lavori alla rete idrica su via Bolognese a Firenze, gli effetti sulla viabilità

Parte il 17 febbraio una nuova fase dei lavori su via Bolognese. Interessato questa volta il tratto compreso tra l’incrocio con via del Poggiolino e l’incrocio con via di Careggi.

Via Bolognese è uno degli assi viari principali del Comune Firenze, strategico anche per tutti quei pendolari che dal Mugello si dirigono verso il capoluogo, ma anche sede di un’importante condotta idrica che Publiacqua sta procedendo a rinnovare.

Le lavorazioni previste in questa fase consentiranno di posare le nuove tubazioni di adduzione (DN 300) e distribuzione (DN 100).

Il Comune di Firenze, per questa fase delle lavorazioni, ha concesso a Publiacqua un’ordinanza che ne prevede la chiusura entro il 7 giugno 2025.

Nel tratto interessato ai lavori sarà istituito il senso unico alternato regolato da impianto semaforico.

EFFETTI VIABILITÀ SU VIA BOLOGNESE

Fase 1 –

VIA BOLOGNESE (da civico 217 a mt 28 circa prima del civico 138 provenendo da lato via di Careggi):

- istituzione di restringimento di carreggiata (strettoia asimmetrica a destra da via di Careggi a via del Poggiolino);

- istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico;

- istituzione del limite massimo di velocita' di 30 km/h nel tratto interessato dall'intervento;

- istituzione divieto di sosta con rimozione forzata, entrambi i lati.

Fase 2 –

VIA BOLOGNESE (da 15 mt circa prima del numero 167 a mt 110 circa dopo il civico 138, provenendo da via di Careggi):

- istituzione di restringimento di carreggiata (strettoia asimmetrica a destra da via di Careggi a via del Poggiolino);

- istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico;

- istituzione del limite massimo di velocita' di 30 km/h nel tratto interessato dall'intervento;

- istituzione divieto di sosta con rimozione forzata, entrambi i lati.

Fase 3 –

VIA BOLOGNESE (da 55 mt circa prima dell’intersezione con viuzzo del Poggiolino a 27 mt circa prima dell’intersezione con via del Poggiolino, lato via di Careggi):

- istituzione di restringimento di carreggiata (strettoia asimmetrica a destra da via di Careggi a via del Poggiolino);

- istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico;

- istituzione del limite massimo di velocita' di 30 km/h nel tratto interessato dall'intervento;

- istituzione divieto di sosta con rimozione forzata, entrambi i lati;

- istituzione di restringimento dell'attraversamento pedonale esistente via Bolognese all'intersezione con via del Poggiolino;

LIMITATO AD AREA CANTIERE SU VIA DEI MASSONI

VIA DEI MASSONI (intersezione con via Bolognese, area lato via della concezione):

- istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata, lato civici dispari.

GLI INTERVENTI GIÀ REALIZZATI

L’intervento di rinnovo della rete idrica di via Bolognese è iniziato nell’estate 2023 con la posa delle nuove condotte idriche di adduzione (DN 300) e di distribuzione (DN 100) con il primo stralcio, che ha interessato il tratto dal civico 98 al civico 102b (compreso), ed il secondo stralcio, che ha invece interessato, via Bolognese dal civico 37 rosso al civico 147.

Dal 1 al 16 luglio scorsi, sono state sostituite le tubazioni che corrono nel tratto di via Bolognese compreso tra via della Pietra e via di Montughi, mentre tra settembre e dicembre sono state rinnovate le condotte di adduzione (DN 300) e distribuzione (DN 100) nel tratto di via Bolognese dall’incrocio con via del Poggiolino (incrocio escluso dai lavori) all’incrocio con vicolo di San Marco Vecchio (incrocio escluso dai lavori). Eseguito ad inizio 2025 l’intervento su via del Poggiolino utile a mettere in esercizio le condotte fin qui posate.

INTERVENTI FUTURI

Il rinnovo della rete acquedottistica continuerà successivamente con un intervento in direzione del vicolo del Cionfo per terminare poi il lavoro fino all’intersezione con via Bolognese Vecchia, località La Lastra. Le tempistiche - e le modalità - di questi ulteriori interventi saranno definiti insieme al Comune di Firenze nelle prossime settimane.

Fonte: Publiacqua - ufficio stampa