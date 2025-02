“La biblioteca della Memoria”, tra febbraio e marzo sono in programma tre presentazioni di libri

Per il ciclo “La biblioteca della Memoria” tra il mese in corso (febbraio) e marzo, la Casa della Memoria ospiterà tre presentazioni di libri, nei giorni: sabato 22 febbraio, venerdì 21 e martedì 25 marzo 2025. Tre pomeriggi in cui la storia del fascismo in Italia, la Resistenza prenderanno vita nei contenuti. Le autrici e gli autori che racconteranno le loro pagine sono: Paola Trevisan, Emilio Chiorazzo, Nicola Coccia, Stefano Gallo e Virginia Tonfoni.

“L'obiettivo di questa rassegna è affrontare temi della resistenza e della deportazione che ancora oggi non sono molto conosciuti e affrontati, penso ad esempio alla storia della deportazione dei Rom e dei Sinti – spiega Raffaele Donati, consigliere comunale con delega alla Memoria –. Sono tre presentazioni di libri che sono organizzate tra gli ottantesimi anniversari della Liberazione e della Giornata della Memoria, per meglio comprendere che i temi della Memoria devono essere affrontati in ogni periodo dell'anno, perché ogni giorno fanno parte della nostra società e dovranno continuare ad esserlo”.

I LIBRI - Sabato 22 febbraio 2025, alle 17.30, saranno Paola Trevisan con la partecipazione di Donatella Ascari, ad aprire questa nuova agenda di presentazioni con il libro "La persecuzione dei Rom e dei Sinti nell’Italia fascista. Storia, etnografia e memorie" (Viella editrice, 2024).

Quale fu l’atteggiamento del fascismo verso coloro che definiva “zingari”? Come si articolò la persecuzione dei rom e dei sinti e come mai la sua memoria non ha trovato spazio nell’Italia repubblicana? Il volume ricostruisce per la prima volta le politiche anti zingari del regime fascista e la loro ricaduta su rom e sinti che vivevano in Italia.

La seconda presentazione, martedì 21 marzo 2025, alle 18, vedrà l’incontro e forse anche il confronto tra due volumi e due autori: "I Lucani della Resistenza. Donne e uomini che sognavano la libertà" di Emilio Chiorazzo (Edigrafema, 2024) e “Vita del confinato Luigi Spacal che davanti alla morte diventò pittore" di Nicola Coccia (ETS, 2024). Il primo volume è un toccante tributo alla memoria dei partigiani e delle partigiane lucani che hanno sacrificato le proprie vite nella lotta per la liberazione del Paese. Il secondo libro racconta il dramma di un uomo di un popolo che Mussolini vuole annientare cancellandone la cultura, le tradizioni, la lingua.

La terza presentazione porterà a Empoli il libro "Bandierine. Tutta una storia di Resistenze" (Barta edizioni, 2015) di Sergio Ponchione, Francesco Guarnaccia, Lorenza De Luca, La Tram, con Stefano Gallo e Virginia Tonfoni, martedì 25 marzo 2025, alle 18. Gli anni tra il 1943 e il 1945 sono tra i più complessi della storia italiana: finisce il fascismo dopo più di vent’anni di dittatura, l’Italia è occupata dai tedeschi, gli americani sbarcano in Sicilia e risalgono la Penisola, la popolazione vive tra la fame e le bombe, gruppi di persone si organizzano per combattere i nazisti e i fascisti di Salò.

Promotrice della rassegna la biblioteca comunale "Renato Fucini" di Empoli. Per informazioni, contattare il numero telefonico 0571 757840, oppure inviare una mail all’indirizzo biblioteca@comune.empoli.fi.it e consultare il sito www.biblioteca.comune.empoli.fi.it

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa