Pari opportunità, scade lunedì 17 il termine per far parte della Consulta delle donne

Mancano pochi giorni per la presentazione delle domande per la candidatura a far parte della Consulta delle donne del Comune di Vinci, per il mandato 2024-2029.

Il Comune di Vinci ha infatti pubblicato lo scorso 22 gennaio un avviso rivolto alle donne residenti nel territorio comunale (ma anche alle associazioni iscritte all’albo comunale o alle organizzazioni di categoria presenti nel territorio del Circondario Empolese Valdelsa) che volessero rendersi disponibili per formare il nuovo “organo consultivo e propositivo di natura partecipativa, che opera nell'ambito delle Pari Opportunità e della non discriminazione, per promuovere azioni volte alla valorizzazione della popolazione femminile e alla partecipazione alla vita politica e amministrativa del Comune”, come recita il regolamento.

La nuova consulta delle donne rimarrà in carico per tutta la durata dell’attuale mandato amministrativo, quindi fino al 2029. Della Consulta fanno già parte di diritto le consigliere comunali; per i gruppi consiliari che non hanno rappresentanti donne in Comune, è sufficiente indicare un nome.

Per aderire alla nuova Consulta, le interessate dovranno compilare i moduli disponibili sul sito del Comune [https://www.comune.vinci.fi.it/novita/consulta-donne-2025/] e presentarli, corredati della documentazione necessaria, entro le 12 di lunedì 17 febbraio 2025 scrivendo a consultadonne@comune.vinci.fi.it.

Per agevolare la comprensione e illustrare il funzionamento dell’assemblea, il Comune di Vinci ha organizzato anche un incontro lo scorso mercoledì 5 febbraio Villa Reghini, condotto da Daniele Vanni, sindaco di Vinci, Daniela Fioravanti, vicesindaca, e Mila Chini, assessora alle pari opportunità e alle politiche di genere

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa

