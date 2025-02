Per 163 coppie sanminiatesi celebrate nozze d’oro, di diamante e di titanio

Sono state 163 le coppie di San Miniato a festeggiare, nel 2025, 50, 60 e 70 anni di vita insieme, un anniversario che l’amministrazione comunale ha voluto celebrare, per il dodicesimo anno consecutivo, con un momento di festa che si è svolta il 14 febbraio, giorno degli innamorati, nella sala grande della Casa Culturale di San Miniato Basso, gremita di sposi e parenti. 114 di loro hanno festeggiato 50 anni di matrimonio, 48 il traguardo dei 60 anni insieme e 1 coppia quello dei 70 anni.

L'amministrazione comunale, come oramai da tradizione, li ha voluti invitare personalmente alla cerimonia per omaggiarli di un ricordo. Dopo i saluti istituzionali, il sindaco Simone Giglioli, insieme al presidente del consiglio comunale Matteo Betti e al vescovo di San Miniato Giovanni Paccosi, ha consegnato alle coppie una pergamena personalizzata e una rosa rossa, insieme ad una stampa della città di San Miniato dedicata all'incontro tra Michelangelo e Papa Clemente VII. La cerimonia si è conclusa con un aperitivo gentilmente offerto dal Circolo Arci - Casa Culturale di San Miniato Basso.

"Questi anniversari non sono solo una testimonianza dell'amore e della dedizione che questi sposi hanno saputo coltivare nel tempo, ma rappresentano anche il fulcro delle nostre comunità, dove la storia di ogni coppia contribuisce a tessere il ricco arazzo delle tradizioni e dei valori che ci uniscono - dichiara il sindaco di San Miniato, Simone Giglioli -. Oggi più che mai, è importante riconoscere e onorare il legame che lega le persone, la forza delle relazioni e l'importanza della famiglia. In un mondo che cambia rapidamente, l'impegno e la stabilità che queste coppie hanno dimostrato ci offrono un esempio da seguire. Questa cerimonia ci dà anche l'occasione di riflettere sull'importanza dell'amore, del rispetto e della comprensione reciproca, che sono le fondamenta su cui si costruiscono le relazioni durature. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito a rendere questa celebrazione un momento indimenticabile per le coppie e per la nostra comunità".

Fonte: Ufficio Stampa