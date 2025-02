Piano Strutturale Intercomunale, le opposizioni dei 5 comuni scrivono al Prefetto

I consiglieri comunali delle liste civiche e quello del Movimento 5 Stelle dei comuni di Empoli, Vinci, Montelupo Fiorentino, Cerreto Guidi, Capraia e Limite, scrivono al Prefetto in vista dei prossimi passaggi istituzionali del Pianto Strutturale Intercomunale che riguarda proprio i 5 comuni. La ragione, la mancanza a loro dire di un documento fondamentale per la prosecuzione del dibattito, il "Rapporto Ambientale".

Nella nota stampa si legge quanto segue:

Siamo stati costretti a scrivere al Prefetto. Il margine di discussione con le attuali maggioranze, anche solo nel mantenere un minimo di rapporto di correttezza e democrazia, è diventato davvero difficile.

Dal 17 al 20 febbraio, nei 5 comuni interessati dal Piano Strutturale Intercomunale (Empoli, Vinci, Montelupo Fiorentino, Capraia e Limite e Cerreto Guidi) sarà in discussione l’accoglimento delle Osservazioni e dei Contributi di cittadini ed Enti al PSI. Si tratta, come di tutta evidenza, di un passaggio di grande rilevanza democratica: la possibilità di intervenire sulla progettazione di lungo periodo del territorio con un apporto costruttivo.

Nonostante il breve tempo con cui, pur a norma di regolamento, ancora una volta ci sono stati messi a disposizione i corposi documenti da esaminare, è risultata evidente la volontà di eludere le risposte ai Contributi degli Uffici Regionali e dalla Soprintendenza, rimandando l’accoglimento dei Contributi al Rapporto Ambientale, atto a carico dalla Città Metropolitana, e di cui non ci è stata fornita copia perché, di fatto, non ancora redatto.

Da qui il motivo della nostra segnalazione al prefetto: la mancanza di un documento a nostro avviso fondamentale per potere avviare una qualsiasi discussione in merito all’accoglimento o meno di detti contributi. In altri termini: ci è chiesto di esprimere un voto su un atto di recepimento dei Contributi al PSI del cui contenuto non è possibile prendere visione.

A parer nostro, ricorrere a una dichiarazione di formale accettazione dei Contributi più critici nei confronti del PSI, riguardanti tra l’altro “l’eccessivo consumo di suolo non correlato al dimensionamento socio-economico-demografico”, rinviando il tutto a una futura modifica del Rapporto Ambientale, senza fornire però chiarimenti di come e in quali parti verrà variato, dimostra una chiara difficoltà delle Amministrazioni nel rispondere alle severe e fondate critiche mosse dagli Uffici Regionali e dalla Soprintendenza, nonché all’invito ad accogliere le linee di indirizzo contenute nelle loro osservazioni.

Al di là dei tecnicismi, il giudizio, a questi punti non soltanto delle opposizioni, su un Piano Strutturale Intercomunale che propone un grande consumo di suolo senza neanche giustificare le previsioni con dati oggettivi, è netto: la politica urbanistica proposta è "vecchia" e dannosa.

Siamo certi che questa ennesima prova di forza, nel far approvare quanto deciso dalle Amministrazioni senza rispetto per le altre parti democratiche, non farà che accelerare la presa d’atto che questo modo di operare non è certo nell’interesse della collettività.

Le lettera, più articolata della nota stampa, inviata al Prefetto, è stata sottoscritta da Leonardo Masi, gruppo consiliare Buongiorno Empoli – SiAmo Empoli (EMPOLI), Sabrina Ciolli, gruppo consiliare Buongiorno Empoli – SiAmo Empoli (EMPOLI), Jacopo Maccari, gruppo consiliare Movimento 5 stelle (EMPOLI), Francesco Polverini, gruppo consiliare Montelupo è partecipazione (MONTELUPO FIORENTINO), Ilaria Antonelli, gruppo consiliare Montelupo è partecipazione (MONTELUPO FIORENTINO), Gabriel Cordero, gruppo consiliare l’è tutto da rifare (CERRETO GUIDI), Giuseppe Pandolfi, gruppo consiliare In Comune per Vinci (VINCI), Guicciardo Del Rosso, gruppo consiliare Viviamo (CAPRAIA E LIMITE), Sandrine Carole Cortes, gruppo consiliare Viviamo (CAPRAIA E LIMITE).

Fonte: Ufficio Stampa